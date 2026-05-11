Още заразени на ханта кораба!

Министерството на здравеопазването на САЩ съобщи, че един от 17-те американци, които се репатрират от нидерландския круизен кораб "Хондиус", има леки симптоми, а друг е дал слабо положителен PCR тест за щама от Андите на хантавируса, съобщи Ройтерс.

Симптоми на заболяването бяха установени и при един от френските пътници, евакуирани от кораба.

Вчера испанските власти обявиха, че до момента от Тенерифе, където е закотвен корабът, са били евакуирани 94 пътници. Последните два евакуационни полета се очакват днес с общо 24 пътници.

В неделя „Хондиус”, на борда на който беше регистрирано огнище от хантавирус, влезе в пристанище Гранадиля в южната част на испанския остров Тенерифе, част от Канарските острови. Трима от пътниците на борда на кораба починаха от вирусната инфекция, припомня БТА.

Франция

Пътник на круизен кораб, засегнат от огнище на хантавирус, е проявил симптоми на заболяването, докато е бил репатриран във Франция, съобщи министър-председателят на страната.

Себастиан Льокорню заяви, че френският гражданин е развил симптоми по време на чартърен полет от Тенерифе до Париж и затова всичките петима, евакуирани от MV Hondius, са били „незабавно поставени в строга изолация до второ нареждане“.

Френските граждани са сред над 90 туристи, които ще бъдат превозени с ферибот до вкъщи от холандския кораб в неделя , който е хвърлил котва край Канарските острови преди зазоряване.

Трима пътници са починали след пътуване на кораба, като за двама от тях е потвърдено, че са били заразени с вируса. След като френският полет кацна на летище Льо Бурже, служители, носещи лични предпазни средства (ЛПС), можеха да бъдат видени да ги посрещат на пистата. След това линейки ги откараха в болницата Биша във френската столица.

Там те ще бъдат поставени под карантина за 72 часа и ще им бъде направена пълна оценка, преди да бъдат изпратени у дома, за да се самоизолират за 45 дни, се казва в изявление на френското Министерство на Европа и външните работи.

Четиринадесет испански граждани, прекарани със самолет от Тенерифе до Мадрид, сега са изправени пред задължителна карантина във военна болница в испанската столица, съобщава Би Би Си.

Великобритания

Британски граждани са били върнати със самолет в Манчестър. Никой от британците не е съобщил за симптоми, но са под наблюдение, съобщи Агенцията за здравна сигурност на Обединеното кралство (UKHSA).

Самолет с 26 пътници и екипаж на борда, включително осем холандски граждани, пристигна в Холандия.

В неделя за САЩ излетя полет с 18 души на борда - всички американски пътници от круизния кораб и един британски гражданин, който живее в САЩ.

Полети за турски и ирландски граждани също бяха насрочени за неделя, а испанският министър на здравеопазването Моника Гарсия заяви, че последните два евакуационни полета ще излетят в понеделник следобед.

Шестима пътници се завръщат в Австралия, а други 18 ще бъдат транспортирани до Холандия. И двата самолета превозват и пътници от други страни, които не са изпратили свои собствени полети за репатриране.

Круизният кораб пусна котва в пристанището на Гранадия вчера, а медицинските екипи се качиха на борда около 07:00 местно време (06:00 GMT).



Пристигането на "Hondius" беше посрещнато с противоречия, някои хора, включително регионалния президент на Канарските острови, изразиха загриженост относно разпространението на вируса в Тенерифе.

Хантавирусите обикновено се пренасят от гризачи, но е възможно предаването на щама Andes между хора.

Симптомите могат да включват треска, силна умора, мускулни болки, стомашни болки, повръщане, диария и задух. Хелън Кларк, съпредседател на Независимия панел за готовност и реагиране при пандемия (IPPR), заяви пред Би Би Си, че има поуки, които трябва да се извлекат за това как трябва да се управляват вирусните огнища на корабите.

„Пътниците слязоха и се разпръснаха по всички страни, след като на борда е имало смъртен случай на потенциално инфекциозен патоген“, каза тя.

На въпроса дали светът е готов да се справи с друга пандемия, тя отговори, че все още има работа за вършене. „Все още няма достатъчно финансиране, за да се подпомогне изграждането на капацитет за ранно откриване, наблюдение и реагиране на проблемите в страните с по-ниски доходи“, каза тя.

Тя добави, че „посоката е правилна, ако страните се обединят, за да направят възможно постигането на много, много по-добри резултати, отколкото постигнахме с Covid“.

