Апокалипсис! 5 държави гледат безучастно как морето им изчезва

Най-големият безоточен воден басейн на планетата – е изправено пред безпрецедентна катастрофа. Въпреки че по същество представлява огромно езеро, заобиколено изцяло от суша, този уникален водоем на границата между Европа и Азия е на път да изчезне. Учените алармират, че настоящият спад в нивата на водата, започнал още през 90-те години на миналия век, е почти необратим. Прогнозите за настоящия век са катастрофални: моделите вещаят шокиращо отстъпление на водата на Каспийско море с до 21 метра, което е повече от височината на шестетажна сграда.

Кой пресушава жизнената артерия?

Около 80% от водния приток в Каспийско море идва директно от руската река Волга. През последните десетилетия обаче обемът на входящата вода намалява драстично поради човешка дейност. Водата се отклонява масово по поречието към огромни язовири, използва се за промишлени цели и мащабно напояване, като по този начин просто не успява да стигне до крайната си цел.

Ситуацията се влошава критично и от глобалните климатични промени. Повишаващите се температури и натрупаните парникови газове буквално изсмукват водата от повърхността чрез екстремно изпарение, докато в същото време продължителната суша свива естествения приток от валежи до минимум. В резултат на това се задейства опасен отрицателен баланс, при който обемът на напускащата басейна вода трайно и прогресивно надвишава този на влизащата в него.

Геополитическата драма на петте брега

Кризата засяга директно петте държави, които си поделят бреговата линия на басейна – Русия, Казахстан, Туркменистан, Иран и Азербайджан. За всяка от тях изчезването на морето е икономическа и екологична бомба с закъснител. Макар и изолирано от световния океан, Каспийско море е ключов транспортен коридор между тези нации. Понижаването на нивата му вече застрашава сериозно корабоплаването. За да се спасят търговските маршрути, се налага спешно и скъпо драгиране – изкуствено дълбаене и подкопаване на дъното.

Корабокрушение на сушата и икономически срив

Истинският удар обаче понася екосистемата и поминъкът на милиони хора по петте крайбрежия. Ако водата спадне с критичните 10 метра, близо една трета от повърхността на морето ще пресъхне напълно. Големи части от акваторията вече са се превърнали в пустиня, унищожавайки местообитанията на ценни видове като каспийския есетров комплекс. Резултатът е пагубен: риболовът замира, а по данни на DW продукцията на местните рибни пазари вече е осезаемо намаляла.

