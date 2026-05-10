bTV се произнесе, реши съдбата на Иван Лечев.

В сезон 12 на "Гласът на България" битката за най-ярките гласове е напът да започне с пълна сила. Още един от треньорските столове вече е зает. "Гласът на България" има свой собствен ритъм. И музикалната легенда Иван Лечев ще продължи да задава своя тон в него. След три победи, десетки открити таланти и безпогрешен усет към артистите с характер, Иван Лечев отново сяда в емблематичния червен стол на предаването в неговия 12-и сезон, съобщи телевизията.

От 2017 г. насам Лечев е повече от треньор - той е рокендрол ДНК-то на формата. Музикантът с най-много победи в историята на шоуто у нас - цели три - се завръща там, където опитът среща усета, а един обърнат стол често е началото на легенда.

Докато новите поколения превземат сцената, а имената на DARA и MEDI вече разпалиха очакванията за предстоящия сезон, едно е сигурно, когато в студиото влезе Иван Лечев, играта сменя тоналността.

С неподражаем стил, тънко чувство за хумор и усет към истинските артисти, Лечев отново ще бъде човекът, който не просто чува гласа, а разпознава характера зад него. И ако останалите треньори идват с амбиция за победа, той идва и с нещо друго – история.





