Силвия Петкова призна за Петровски

Силвия Петкова се изповяда пред Алекс Сърчаджиева в "Живот по действителен случай". Актрисата разказа за трудния период след раздялата с бащата на сина й - режисьора Зоран Петровски.

"Не съм била с мъж от 4 години. Не ми е приятно. Имам нужда, отворена съм за любов", сподели тя и призна, че не е човек на мимолетните връзки и вярва в истинската и дълбока любов: "Просто вече умишлено съм по-дистанцирана. Имам нужда от доказателства преди да се отворя. Никога няма да се откажа от любовта, но моята борба е как да бъда свободна в любовта".

Актрисата сподели още, че дълго е страдала след края на връзката си и възстановяването й е отнело години:

"Бях готова да простя, ако ми беше поискана прошка. Даже ми беше казано, че съм тесногръда и той не съжалява за нищо. И станах и си тръгнах. Преди окончателния край съм си тръгвала два пъти и се връщах. Трето връщане нямаше. Три години ми отне да се възстановя. Първата фаза беше на самоунищожение - пиене и никакво желание да съществуваш. От Силвия не беше останало нищо".

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com