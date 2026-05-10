Световен ас на дизайна с БГ корени възхити арт форума в Монте Карло

Световният ас на дизайна и архитектурата Рон Арад се оказа с български корени – майката на корифея в красотата, която е художничка, е родена у нас, а в края на 40-те семейството се установява в Израел. „Изумителна личност, невероятен творец. Поканих го да направи изложба в София.“, каза за „Стандарт“ международният куратор Стефан Стоянов след вълнуващата си среща с Рон Арад на арт форума в Монте Карло. Стефан Стоянов и колекционерите от България, Европа и Америка, които той е представил на панаира за съвременно изкуство в Княжеството, са били сред специалните гости в галерия „Опера“, където Рон Арад е показал свои творения – зрелищни и авангардни мебели.

Стефан Стоянов, бившият заместник посланик на САЩ у нас Андреа Бруйет Родригес и Марк Оливие Валер, шеф на Женевския музей за съвременно изкуство

Стефан Стоянов е отбелязал още един сериозен успех в Монако: в следващото издание на Art Monte-Carlo ще гастролира шейх Рашид ал Халифа, чиито произведения българинът курира на три континента. Инсталацията на най-известния автор в Близкия Изток ще бъде монтирана пред култовото казино.

Международният куратор с принца на Сърбия Михаил

„Работи на Рон Арад, шейх Рашид ал Халифа и прочутия моден фотограф Юрген Телър бяха във фокуса на дискусиите на арт панаира. Не по-малко любопитен беше фактът, че ученици от арт академията на Монако избират картини, пластики и скулптури за тематичните сбирки в музея на Монте Карло.“, коментира Стефан Стоянов, който на официалните коктейли и вечери в банка Ротшилд, Грималди арт форум и „Чиприани“ е общувал с някои от най-престижните меценати в света – Батиа и Аял Офер, Давид Нахмад, най-големия дилър на Пикасо, Кристиан Левет, Юбер Боне, Давид Лакобашвили… Особено интересно е било посещението на една от най-елитните частни колекции в света – на Фатима и Ескандер Малеки. Сред големите им почитатели са принц Алберт и сестра му, принцеса Каролин, които по традиция са почетни патрони на арт събитията в Монако.

Българинът със Соня Пастор, управляваща връзките на Art Monte-Carlo с институциите

