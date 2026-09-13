Изложба на шейх събра елит на родното Черноморие
Международният куратор Стефан Стоянов представя инсталациите на монарха от Близкия изток
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Международният куратор Стефан Стоянов представя инсталациите на монарха от Близкия изток
Изложбата на Нина Русева и Мика Сав в Приморец продължава маратона от арт събития в Бургас
Творбите на световнопризнатата скулпторка Габриела фон Хабсбург обират овации във Вая ризорт
Димитър Николов е от малкото мъже във властта, които се вълнуват от постиженията на БГ артистите, коментира международният куратор Стефан Стоянов
Рон Арад ще направи изложба в София, поканен от международния куратор Стефан Стоянов
Бившата зам. посланичка Андреа Бруйет Родригес е истински почитател на българските артисти, казва международният куратор Стефан Стоянов
Звездната синоптичка на Нова разгледа изложбата на куратора Стефан Стоянов в „Графикарт“
Изложбата на художника, който работи по света, е в „Кредо бонум“, куратори са Весела Ножарова и Стефан Стоянов
Стефан Стоянов получи поздравления за своята любов и преданост към родното изкуство
Арт инсталацията на Рашид ал Халифа е сензацията на новата културна сцена
Трине Лизе Недреас гостува в София с уникални видеа, аплодирани по цял свят
Международният куратор Стефан Стоянов представи елитни авторки в „Опасна красота“
Международният куратор Стефан Стоянов представи български и световни автори
Едуар Морно и Стефан Стоянов избраха творби от експозицията Gökotta
Световният художник Зураб Церетели си отиде на 91
Васил Терзиев сподели възторга от колекцията на международния куратор Стефан Стоянов
Тайни за новия сезон бяха разбулени в частната галерия на Стефан Стоянов
Той е водещият видео артист в България, коментира международният арт дилър Стефан Стоянов
Стефан Стоянов представя на Sofia Art Fair произведения на световни и български автори
Международният куратор Стефан Стоянов наложи нов тренд в австрийската столица