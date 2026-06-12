Художнички от България и Норвегия възхитиха кмета на Бургас

Кметът на Бургас Димитър Николов беше сред първите зрители на изложбата „Отвъд нормите“ в престижната галерия на Регионалната библиотека „Пейо Яворов“. Творбите на две впечатляващи художнички, представени от международния куратор Стефан Стоянов и колежката му от морския град Стефка Дончева, предизвикаха интереса на познавачи от различни сфери и националности. Те с любопитство разгледаха знаковите творби на Мика Сав, вдъхновени от филма „Олимпия“ на Лени Рифенщал - епохално и противоречиво произведение, променило завинаги визуалния език на киното.

Зам.кметът Диана Саватева открива изложбата в Библиотеката

„Телата, които се реят, са символи на преодоляването - на страха, на съмнението в себе си и във вселената, на контрола, на самата гравитация. Падането не е загуба, не е надолу, а е полет нагоре към висшите ценности – независимостта на духа, любовта и изконната вяра, че отвъд облаците винаги съществува светлина. Мика Сав за първи път включва в своя експозиция бронзови скулптури – фигури на жени, които владеят пространството, въпреки илюзорната им безтегловност. Те са естествено продължение в нейните изследвания на свободата, надхвърлила границите и правилата, налагани в мъжкия свят.“, разкодира общочовешките послания във феминистките персонажи Стефан Стоянов. Мика Сав е мултидисциплинарен творец с участия в международните форуми в Дубай и Люксембург, тя е и в борда на София арт феър – първия и единствен международен панаир за съвременно изкуство в България.

Международният куратор Стефан Стоянов и Мелкан Гюлсер, топ архитект в Турция и на Балканите

Работите на Трине Лисе Недреас са откровена провокация, категорични са зрителите. Дамата от Норвегия работи с различни медии – филм, инсталация, живопис, рисунка, скулптура. В жестовете на интимните й пърформанси тя анализира възможността за смисъл, принадлежност и действие. „Произведенията на Трине Лисе Недреас разглеждат тялото като територия, в която социалните категории, желанията и властовите структури стават видими. Тук то е представено чрез актове на издръжливост и трансформация - под украсата, под повърхността на водата, окачено на собствената си коса. Физическите крайности разкриват напрежението между привидност и реалност, между разкрепостеност и стигми, между лична воля и социални клишета.“, коментира Стефан Стоянов, чиито пореден успешен проект в Бургас беше приветстван и от зам.кмета Диана Саватева.

Мика Сав, Христо Илиев, Стефка Дончева, Мехмет Юменчилер, Андреа Бруйет-Родригез, Стефан Стоянов, Десислава Иванова и Кристина Реданска /от ляво на дясно/ в галерията на Бургаската библиотека

Сред естетите на премиерата в Бургас бяха елитни колекционери - дипломатът от кариерата Андреа Бруйет-Родригез, член на борда на София арт феър и дългогодишен прецизен познавач на българските автори, Мелкан Гюлсер, един от най-известните архитекти в Турция и на Балканите, предприемачът и меценат Мехмет Юменчилер, младият филантроп Христо Илиев, бизнесдамите Десислава Иванова, създател на Вая бийч ризорт, и Кристина Реданска…

Една от провокативните творби на Трине Лисе Недреас

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