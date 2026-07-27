Култова група ликува! Изпревари Бийтълс

Албумът на Oasis от 1995 г. „(What's the Story) Morning Glory?“ официално е най-продаваният студиен албум на всички времена във Великобритания. Групата изпревари легендарния албум „Бийтълс“ от 1967 г. „Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band“, предаде БГНЕС.

Братята Лиъм и Ноел Галахър се радват на ръст в продажбите през последните седмици, след като сингълът им „Wonderwall“ достигна №2 в британската класация за сингли, благодарение на това, че беше избран за неофициален химн на английския отбор по време на Световното първенство по футбол.

Албумът, от който е песента, заема най-високото място сред студийните албуми според Official Charts Company (OCC), която съобщава, че той е продал 6,2 милиона еквивалентни единици в класациите от излизането си през октомври 1995 г. насам, подпомогнат от миналогодишното турне на групата Live 25.

Като част от честванията по случай 70-годишнината OCC, която съставя седмичните класации за албуми и песни във Великобритания, публикува актуализиран списък с най-продаваните албуми на всички времена.

Две компилации оглавяват общата класация: „Greatest Hits“ на Queen остава на първо място, следван от „Gold“ на АББА. „(What’s the Story) Morning Glory?“ е следващият албум в списъка.

„21“ на Адел заема четвърто място, което го прави единственият албум, издаден през XXI век, класирал се в топ 10. Това означава, че албумите на Oasis и Адел изпреварват „Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band“, който държеше титлата при последното съставяне на класацията през 2016 г.