Съли Ерна на Hills of Rock: Хубаво е да си вкъщи в България!

След експлозивния старт на фестивала Hills of Rock в петък с Marilyn Manson, хиляди фенове отново изпълниха Гребната база в Пловдив на 25 юли, обединени от любовта към живата музика и фестивалните преживявания. Вторият ден от фестивала бе белязан от много енергия, десетки мошпитове, легендарни изпълнители на сцената и незабравими моменти пред нея.

Хедлайнерите на вечерта, Godsmack, излязоха с гръм и трясък и още в самото начало Sully се обърна към българската публика и им каза “Хубаво е да си вкъщи в България”. "Cryin' Like A Bitch" превърна пространството пред сцената в истинска вихрушка от енергия, а само на няколко метра оттам - във VIP зоната на фестивала, концертът се превърна в декор на едно незабравимо предложение за брак на фона на песента на любимата група “You and I”.

За никого не е тайна колко обичана банда са Godsmack в България, а Sully Erna се погрижи връзката с публиката да бъде жива през целия концерт. С усмивка поздрави дамите, призова ги да се качат на раменете на своите приятели, а малко по-късно на сцената се качиха и много деца, поканени лично от него да станат част от шоуто.

През втория ден от фестивала видяхме още и Black Label Society с великолепния Zakk Wylde - китарист с легендарен статус, известен с характерното си звучене и сценично присъствие. В сета им не липсваше и трибют към Ozzy Osbourne, който ни напусна преди година и завинаги ще остане едно от най-важните имена както за Zakk Wylde, така и за милиони рок и метъл фенове по света.

Преди тях на Главната сцена са вихриха Skindred с типичния за тях реге рок, а малко по-рано, като торнадо минаха House Of Protection - американското дуо, което събуди публиката и я вдигна във въздуха. Мошпитове, салта, краудсърфинг - всичко това, придружено от здрав и непоклатим звук, а към края на сета Stephen Harrison се покатери върху видеостените и заби китарното си соло десетки метри над публиката. Първият акт на Главната сцена беше Karen Dio, един от най-смелите и обещаващи нови гласове на алтернативната сцена.

По същото време по сцените на “На Тъмно” и Power Stage настроението кипеше, а когато Northlane се качиха за пръв път на българска сцена, градусите рязко се покачиха. Стотици фенове се грижеха енергията пред Power Stage да не отстъпва по нищо на тази пред Главната сцена, а още от ранния следобед Hellion Stone, Lek City Case, Vrani Volosa и още десетки банди подгряваха публиката с безкомпромисни изпълнения.

Днес, 26 юли, предстои финалният ден от Hills Of Rock 2026, в който за пръв път в България на сцената ще се качат Electric Callboy, а преди тях ще видим Lamb Of God, Nevermore, Paradise Lost и Deafheaven. Преди това, от 17:30 ч., Press Fest Area събира едно от най-коментираните имена на българската сцена, Цар Плъх, за среща с медии и фенове. Следете официалните профили на фестивала за пълния график на срещите.

Фестивалът продължава да доказва, че музиката е за всички, а именно чрез програмата на Hills of Rock 2026 за жестов превод, който дава на хората с увреден слух пълноценен достъп до случващото се на сцената.

Hills Of Rock 2026 се организира от "Фест Тийм" ООД, като част от програмата "Наследство 2023" на Фондация "Пловдив 2029" и с подкрепата на Община Пловдив. Актуални новини и и допълнителна информация - festteam.bg, hillsofrock.bg и ticketstation.bg и в официалните профили на фестивала в социалните мрежи.