Be4 Hills постави началото на Hills of Rock - най-големия метъл фестивал в България

Преди официалния старт на Hills of Rock днес, 24 юли, Гребната база в Пловдив загря с четири банди в специалната вечер Be4 Hills. Снощи, 23 юли, на главната сцена се качиха шведската метъл машина Sabaton, култовите Savatage, нидерландските симфоник метъли Epica и българите от Sevi.

Винаги очаквани с трепет от българската публика, под звуците на маршове и текстове, разказващи за хиляди години история, хедлайнерите на вечерта бяха шведите Sabaton. Групата, известна с безпощадната си енергия на живо, за пореден път показа защо мястото ѝ сред първите в постерите на стотици фестивали. Изпълненията на Sabaton винаги предизвикват силен емоционален отзвук у нас, особено с включването на песни като “The Valley Of Death”, вдъхновена от българската история, която прозвуча предпоследна, а на видеостената зад тях бе изобразен лъв с българския трибагреник. “Българи, юнаци” скандираха феновете, докато на сцената се забавляваха шведите, придружени от много огън, пироефекти и декори, сред които и танк, върху който свиреше барабаниста.

Извънредният Hills ден посрещна на сцената си и Savatage - една от водещите групи, дали тласък на пауър и прогресив метъла в световен мащаб. Това бе първото гостуване на бандата у нас и както те сами казаха от сцената: “не знаем защо отне толкова време да дойдем тук”. Съчетанието между симфонична виртуозност, тежки китарни рифове и драматургичен заряд превръща групата в едно истинско явление, което българските фенове най-накрая успяха да видят, след толкова години чакане.

Epica - нидерландците, които остават водеща сила в света на симфоничния метъл, след девет албума и двадесет и четири години на сцена. Известни с мащабните си композиции, вокалната мощ на Simone Simons и умелото преплитане на стилове, които звучат еднакво убедително и в студиен запис, и на живо, Epica оправда напълно очакванията на българската публика. В сета присъстваха немалко композиции от последния им студиен албум, “Aspiral”, които се вписаха естествено сред вече емблематичните песни на групата.

Денят откри родната банда SEVI. Групата е сред най-активните и последователни български банди в последното десетилетие, с участия на международни фестивали, многобройни клубни турнета и лоялна публика у нас.

Днес, петък, 24 юли, официално слагаме началото на новото издание на Hills Of Rock 2026 на най-мащабния фестивал за рок и метъл музика у нас. В следващите три дни ще видим велики имена като Marilyn Manson, Godsmack, Lamb Of God, Electric Callboy, Black Label Society и още много други. На сцените на “На Тъмно” и Power Stage ще посрещем едни от най-добрите български банди, като сред тях са Цар Плъх, Hellion Stone, Lek City Case, Innerglow, P.I.F., но също така и мело-дет шведите от Orbit Culture, пионерите в електро-индъстриъл звука Front Line Assembly и още много други.

Билети все още може да се намерят в мрежата на Ticket Station. Обръщаме внимание, че централният вход тази година, с 20 гейта за безпроблемно влизане, е откъм бул. “Копривщица”. Следете каналите на Fest Team и Hills Of Rock за извънредна информация за Meet n’ Greet с любими групи и новини.

BE4 Hills и Hills Of Rock 2026 се организират от "Фест Тийм" ООД, като част от програмата "Наследство 2023" на Фондация "Пловдив 2029" и с подкрепата на Община Пловдив. Актуални новини и и допълнителна информация - festteam.bg, hillsofrock.bg и ticketstation.bg, и в официалните профили на фестивала в социалните мрежи.