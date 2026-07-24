Кичка Бодурова разкри кое е спасило кариерата й

Кичка Бодурова е на сцената вече 52 години, но феновете й продължават да я изненадват като в самото начало. Последният им номер бил да я качат на мотор с помощта на изкуствен интелект и така да сбъднат нейна стара мечта, макар певицата да признава, че не може да кара дори колело. Между подготовката за концертите край морето и рождения ден на съпруга си звездата отвори кутията със спомени и разказа пред БНТ защо публиката буквално е върнала живота на песните й.

52 години любов, сцена и напрежение

Кичка Бодурова поправи сметките около голямата си годишнина. Не става дума за половин век на сцената, а за цели 52 години, тъй като първите й изяви започнали веднага след завършването на гимназия. „Всъщност тази година не са 50 години, а 52. Аз се гордея с това“, призна певицата.

Зад гордостта обаче се крие и огромно напрежение. Според нея всяка следваща година, в която публиката продължава да я иска, е подарък, но и отговорност. „Усещам как с всяка година стресът е много голям, защото е много голяма отговорност твоята публика да ти подари още една година“, каза Бодурова.

Този сезон тя ще се срещне с почитателите си на 27 юли в Летния театър в Бургас и на 26 август във Варна. Концертите носят името „Неразказани истории“, а заглавието никак не е случайно.

Звездата обещава тайни за колеги

Този път Кичка няма да разчита само на големите си хитове. Между песните тя ще разказва случки от дългия си творчески път, включително истории с известни колеги и композитори, за които публиката досега не е чувала. „Искам да разкажа интересни неща, които са се случили между мен и мои колеги и композитори, а хората не ги знаят“, издаде тя.

Певицата никога не е обичала голямата дистанция между сцената и залата. Затова често слиза сред зрителите и разговаря с тях без излишна тържественост. „Ние си говорим нормално. Гледам да няма дистанция между нас. Даже затова слизам много често долу“, обясни тя.

Финалът край морето също няма да бъде официален и скован. Планът е всички да пеят и танцуват заедно, докато летният театър се превърне в голяма музикална среща на приятели.

Феновете я викат на среща без дистанция

Още преди концерта в Бургас Бодурова ще се види лично с почитателите си. Срещата е организирана по настояване на нейните фен клубове и ще бъде на 26 юли от 17:00 часа в Морското казино.

За присъствието няма специален дрескод, сложни условия или звездни изисквания. „Само вземете усмивката със себе си и заповядайте да се видим отблизо, да си поговорим по-човешки“, покани ги певицата.

Именно тази близост според нея е причината песните ѝ да продължават да живеят толкова десетилетия. Почитателите не само идват на концертите, но всеки ден публикуват нейни изпълнения, създават нови клипове и напомнят за стари хитове.

Хачо Бояджиев променил съдбата й

Най-важният обрат в кариерата на Бодурова настъпил през 1994 г. По това време тя вече била заминала за САЩ и била убедена, че любовта към бъдещия ѝ съпруг вероятно ще сложи край на сценичния й живот в България.

Всичко се променило, когато Хачо Бояджиев я поканил да изнесе рецитал на „Златният Орфей“. Певицата очаквала завръщане, изпълнено със съмнения, но била посрещната с такава топлина, че подготвените песни не стигнали. Накрая й се наложило да изпее дори детска песничка. „Когато видях, че песните ми свършиха, разбрах, че трябва да продължа кариерата си и че мога да я продължа в България“, спомни си тя.

Онази вечер й показала, че разстоянието до Америка не може да прекъсне връзката й с българската публика. „Моите почитатели дават живот на песните ми“, призна Бодурова.

Две песни я удрят право в сърцето

Сред десетките си изпълнения певицата откроява две, които продължават да я разтърсват особено силно.

Първата е „Обичам те, майко България“. Бодурова признава, че трудно може да обясни чувството, което я обзема, когато я пее пред публика.

Втората е народната „Що не ме ожениш, мале“. Тя носи болката на хората, напуснали България, но останали свързани със семейството, традициите и родината си. Точно тази песен певицата не можела да изпълнява повече от две години. „Накрая успях да събера сили“, сподели тя.

За Бодурова песента разказва за емигрантите, на които им липсват близките, сватбите, родът и онези малки моменти, които човек започва да цени истински едва когато се окаже далеч от дома.

Феновете я превърнаха в рокерка

Най-голямото вдъхновение на певицата и днес идва от почитателите. Тя няма голям рекламен екип и лични пиари, но разполага с хора, които ежедневно споделят песните ѝ и измислят нови начини да я изненадат.

Последната им идея предизвикала истински възторг. С помощта на изкуствен интелект те създали клип, в който Кичка Бодурова се носи на мотор. „Толкова се зарадвах, като се видях на мотор, защото аз всъщност не мога да карам и колело. Това беше моя сбъдната мечта“, разсмя се певицата.

Така, макар само във виртуалния свят, звездата най-после получила своя рокерски момент.

Романтичен празник преди концертите

Покрай сценичните вълнения Бодурова има и много личен повод за радост. Съпругът й празнува рожден ден, а двамата ще отбележат деня в компанията на близки приятели. „Това е много специално за мен. Ще бъда със скъпи приятели, на които благодаря, че намериха време да празнуват с нас“, каза тя.

След семейния празник певицата отново ще насочи цялата си енергия към концертите и публиката. А зад заглавието „Неразказани истории“ очевидно се крият още много тайни, признания и спомени, които Кичка Бодурова е готова най-после да извади на светло.