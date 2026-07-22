Лекарите му казали: "Умираш, не излизай на сцената!"

Само две седмици преди последния му концерт лекарите казали на Оззи Озбърн, че умира, и го посъветвали да не излиза на сцената. Вместо да се вслуша в препоръките им, легендарният рок музикант категорично отказал.

Това разкри вдовицата му Шарън Озбърн в интервю за местна радиостанция на Би Би Си по повод първата годишнина от смъртта на фронтмена на Black Sabbath.

„Оззи знаеше, че умира. Казаха му две седмици преди концерта. Лекарите му казаха: "Не прави това шоу". А той само отвърна: "Да бе, ясно. Изчезвайте оттук."“, спомня си тя.

Последното шоу се превърна в исторически момент

На 5 юли миналата година Оззи Озбърн беше посрещнат като герой в родния си Бирмингам по време на грандиозния концерт Back to the Beginning.

Заради тежкото си здравословно състояние той изпълни песните си, седнал на черен трон с формата на огромен стол, украсен с прилеп. На сцената до него се събра оригиналният състав на Black Sabbath, а в концерта участваха още Metallica, Guns N' Roses, Alice in Chains и други рок легенди.

Събитието имаше и благотворителна кауза, като събраните средства бяха дарени на няколко британски организации.

„Това беше неговият подарък“

Шарън Озбърн разказва, че концертът е променил напълно последните дни от живота на съпруга ѝ.

„Това беше подарък. Беше заобиколен от най-близките си хора, от приятелите си, семейството и феновете. Най-голямата любов в живота му винаги беше публиката. Така искаше да си тръгне – още само веднъж да бъде на сцената. И го направи блестящо“, казва тя.

По думите ѝ през последните две седмици от живота си Оззи бил по-щастлив от всякога.

„Всеки ден се усмихваше. Преди това беше потиснат, защото знаеше, че краят наближава, и се страхуваше, че няма да успее да пее. След концерта всичко се промени“, споделя Шарън.

Никога не забравил откъде е тръгнал

По повод първия Ozzy Day, организиран в Бирмингам в негова чест, Шарън не успя да сдържи сълзите си.

Тя разказа, че съпругът ѝ винаги е бил изключително горд с произхода си и никога не е забравил откъде е започнал пътят му към световната слава.

„Не мога да забравя какво направи Бирмингам за Оззи“, каза тя развълнувано.

Посланието към феновете

В края на интервюто Шарън предаде и думите, с които самият Оззи би искал да бъде помнен.

„Както Оззи би казал: "Когато искате да си спомните за мен, просто усилете музиката докрай... и започнете да куфеете."“