Б.Т.Р. тръгва на голямо национално турне

След броени дни една от най-обичаните български рок групи Б.Т.Р. дава старт на националното си турне Tour 2026, което ще премине през най-големите летни сцени в страната.
Началото е на 17 юли в Летния театър в Габрово, а финалът по традиция ще бъде на 27 ноември в Зала 1 на НДК.
В продължение на няколко месеца бандата ще се срещне с феновете си в 11 български града, където ще прозвучат както вечните хитове, така и най-новите песни от репертоара на групата.
11 града, 11 големи сцени
Графикът на турнето включва:
17 юли – Габрово, Летен театър
11 август – Русе, Летен театър
12 август – Шумен, Летен театър
13 август – Пловдив, Античен театър
19 август – Бургас, Летен театър
20 август – Стара Загора, Летен театър
23 август – Варна, Летен театър
27 август – Плевен, Летен театър
3 септември – Велико Търново, Летен театър
8 септември – Добрич, Летен театър
27 ноември – София, Зала 1 на НДК
Новият хит с Любо Киров
Турнето започва в особено силен момент за Б.Т.Р.
Наскоро групата представи „Ще бъда там“ – първата съвместна песен в историята на Б.Т.Р. и Любо Киров.
Композицията среща характерния рок звук на групата с емоционалния стил на един от най-обичаните български изпълнители.
Музиката е на Славчо Николов, текстът е написан от неговата дъщеря Яна Николова, а аранжиментът е дело на Б.Т.Р. и Антоний Георгиев – Тонто от „Ахат“.
Само дни след премиерата си песента вече се радва на сериозен интерес сред публиката и музикалните медии.
Повече от 30 години на сцената
Вече над три десетилетия Б.Т.Р. остава сред най-емблематичните рок групи в България.
Бандата продължава да създава нова музика, без да губи връзката с поколенията фенове, които пеят песните ѝ наизуст.
Миналогодишното национално турне заедно с „Ахат“ събра хиляди почитатели в цялата страна и затвърди репутацията на Б.Т.Р. като една от най-силните концертни групи у нас.
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