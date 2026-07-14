Б.Т.Р. тръгва на голямо национално турне

След броени дни една от най-обичаните български рок групи Б.Т.Р. дава старт на националното си турне Tour 2026, което ще премине през най-големите летни сцени в страната.

Началото е на 17 юли в Летния театър в Габрово, а финалът по традиция ще бъде на 27 ноември в Зала 1 на НДК.

В продължение на няколко месеца бандата ще се срещне с феновете си в 11 български града, където ще прозвучат както вечните хитове, така и най-новите песни от репертоара на групата.

11 града, 11 големи сцени

Графикът на турнето включва:

17 юли – Габрово, Летен театър

11 август – Русе, Летен театър

12 август – Шумен, Летен театър

13 август – Пловдив, Античен театър

19 август – Бургас, Летен театър

20 август – Стара Загора, Летен театър

23 август – Варна, Летен театър

27 август – Плевен, Летен театър

3 септември – Велико Търново, Летен театър

8 септември – Добрич, Летен театър

27 ноември – София, Зала 1 на НДК

Новият хит с Любо Киров

Турнето започва в особено силен момент за Б.Т.Р.

Наскоро групата представи „Ще бъда там“ – първата съвместна песен в историята на Б.Т.Р. и Любо Киров.

Композицията среща характерния рок звук на групата с емоционалния стил на един от най-обичаните български изпълнители.

Музиката е на Славчо Николов, текстът е написан от неговата дъщеря Яна Николова, а аранжиментът е дело на Б.Т.Р. и Антоний Георгиев – Тонто от „Ахат“.

Само дни след премиерата си песента вече се радва на сериозен интерес сред публиката и музикалните медии.

Повече от 30 години на сцената

Вече над три десетилетия Б.Т.Р. остава сред най-емблематичните рок групи в България.

Бандата продължава да създава нова музика, без да губи връзката с поколенията фенове, които пеят песните ѝ наизуст.

Миналогодишното национално турне заедно с „Ахат“ събра хиляди почитатели в цялата страна и затвърди репутацията на Б.Т.Р. като една от най-силните концертни групи у нас.

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