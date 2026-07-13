Зрители класираха най-добрия филм в историята на киното

„Челюсти“ на Стивън Спилбърг е обявен за най-великия филм на всички времена в обновената класация на британското списание „Емпайър“. Трилърът от 1975 г. изпревари „Кръстникът“, който остана на второ място, и „Изкуплението Шоушенк“, подреден трети. Подреждането е изготвено след допитване до над 1000 читатели и съпоставяне на техните гласове с оценките на филмовите критици на изданието. Всеки участник е можел да посочи до 20 от любимите си заглавия.

Вотът преобърна върха

Гласуването е проведено през 2025 г., а резултатите са публикувани през 2026 г. Подадените гласове са били претеглени и преброени, след което са сравнени с избора на редакционните критици. В класацията присъстват произведения на 72 режисьори от 14 държави, като Спилбърг е най-представеният автор със седем филма.

Най-много участия сред актьорите има Харисън Форд - шест. Най-старият филм в стотицата е „Гражданинът Кейн“ от 1941 г., а сред новите попълнения са „Барби“, „Опенхаймер“, „Всичко навсякъде наведнъж“ и „Минали животи“.

Пет филма завладяха върха

Първото място е за „Челюсти“, следван от „Кръстникът“ на Франсис Форд Копола и „Изкуплението Шоушенк“ на Франк Дарабонт. Четвърти е „Междузвездни войни: Империята отвръща на удара“, а петата позиция е отредена на „Пришълците“ на Джеймс Камерън.

„Кръстникът“ остава една от най-високо оценяваните криминални драми в историята, но този път разказът за фамилията Корлеоне не успява да удържи върха. На първото място застава филм, който съчетава хорър, приключение, човешка драма и напрежение, без да разчита на постоянната поява на чудовището на екрана.

Акула тероризира курортен град

„Челюсти“ разказва за малкия крайбрежен град Амити, който е разтърсен от смъртоносните нападения на голяма бяла акула. Полицейският началник Мартин Броуди, морският биолог Мат Хупър и опитният ловец Куинт се отправят в океана, за да открият и унищожат хищника.

Главните роли са поверени на Рой Шайдър, Ричард Драйфус и Робърт Шоу. Спилбърг умишлено избира актьори, които по това време не са големи холивудски звезди, защото според него истинската звезда на продукцията трябва да бъде акулата.

Повредите създали легендарното напрежение

Снимките са белязани от сериозни технически проблеми. Механичните акули, наричани от екипа „Брус“, непрекъснато се повреждали, особено при работата в солена вода. Това принудило Спилбърг да показва хищника по-рядко и да изгражда страха чрез необичайни ракурси, монтаж, музика и движението на водата.

Техническата слабост се превръща в едно от най-големите художествени предимства на филма. Зрителят често не вижда непосредствено опасността, а я усеща чрез гледната точка на акулата, реакциите на героите и знаменитата музикална тема на Джон Уилямс.

Филмът промени Холивуд

„Челюсти“ е определян като първия модерен летен блокбъстър. Със силна рекламна кампания и широко разпространение по кината продукцията променя начина, по който големите студиа представят и пускат най-скъпите си заглавия. Успехът превръща Спилбърг в един от водещите режисьори на Холивуд и оказва влияние върху киноиндустрията за десетилетия напред.

Филмът печели три награди „Оскар“ - за музиката на Джон Уилямс, за монтажа на Верна Фийлдс и за звука. Той получава и номинация за най-добър филм, а през 2001 г. е включен в Националния филмов регистър на САЩ заради своето културно, историческо и естетическо значение.

Победата на „Челюсти“ показва, че вечните филмови класации не са застинали и се променят с всяко ново поколение зрители. Трилърът не надделява само заради огромния си търговски успех, а заради умението да превърне техническите ограничения в източник на напрежение. Половин век след премиерата акулата на Спилбърг продължава да плаши публиката и да влияе върху начина, по който Холивуд създава своите големи зрелища.

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