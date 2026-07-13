Киану Рийвс даде пълна газ! Става супер хулиган

61-годишният Киану Рийвс превърна голямата си страст към моторите в истинско състезателно приключение. Актьорът и майсторът на ръчно изработени мотоциклети Гард Холингър, съоснователи на компанията ARCH Motorcycle, показват какво се случва зад кулисите на професионалните надпревари в новия документален сериал „Хулигани: Състезателният проект ARCH“ (Hooligans: The ARCH Racing Project).

Поредицата проследява как двамата приятели и бизнес партньори се впускат в шампионата Super Hooligan National Championship, а първият от шестте епизода вече дебютира в платформата Samsung TV Plus.

Рийвс, който основава ARCH Motorcycle през 2011 г. заради дългогодишната си любов към мотоциклетите, разказва, че решението да работи с Холингър дошло съвсем естествено.

„Гард създаде невероятен персонализиран мотор. Когато го подкарах, си казах: Това трябва да го има по света“, спомня си актьорът.

Той допълва: „Обичам да карам мотоциклети, да разказвам истории и да бъда част от нещо истинско. Всичко това се събра по прекрасен начин в ARCH Motorcycle.“

Хората зад каските

Чрез сериала Рийвс и Холингър искат зрителите да видят не само високите скорости, но и хората, които стоят зад визьорите.

„Виждате спортист с каска и екип, но тук ще се запознаете с човека зад тях – с неговата история, трудностите и огромния труд, който стои зад достигането до това ниво“, казва Холингър.

За Рийвс това е история за много повече от моторите.

„Става дума за изграждането на екип, амбицията, визията, за това да създадеш нещо, което обичаш, да го споделиш със света и да преодоляваш препятствията. Това е американска традиция“, казва звездата.

След успеха на „F1“

Двамата смятат, че моторните спортове печелят все повече популярност благодарение и на филми като „F1“ с Брад Пит и Хавиер Бардем.

„Филмът много ми хареса. Има страхотни кадри“, казва Холингър.

Рийвс пък се шегува: „Това, което правим ние, е доста по-скромно. Но мога да бъда собственикът на отбора. Аз ще бъда Хавиер Бардем.“

„Емоциите ни правят еднакви“

Според актьора посланието на сериала далеч надхвърля състезанията.

„Желанието да победиш. Да преодолееш собствените си предизвикателства. В крайна сметка емоцията е нещото, което всички споделяме. Именно това ни свързва.“

Новите епизоди на „Хулигани: Състезателният проект ARCH“ ще излизат всяка неделя до 16 август.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com