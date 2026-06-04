Анистън изненада феновете: Ето какво каза за Брад Пит години след развода

Дженифър Анистън изненада феновете си, като направи рядък коментар за бившия си съпруг Брад Пит. Това се случи по време на емоционалната ѝ среща с колежката ѝ от „Приятели“ Лиса Кудроу за поредицата „Actors on Actors“ на списание Variety, пише vesti.bg.

57-годишната Анистън, която изигра Рейчъл Грийн заедно с Кудроу в ролята на Фийби Бюфе в емблематичния ситком (1994–2004 г.), похвали 62-годишния Пит, докато двете си спомняха за най-добрите гост-звезди в шоуто.

Пит направи запомнящо се участие през 2002 г. в осмия сезон като Уил Колбърт – бивш съученик на Моника (Кортни Кокс) и Рос (Дейвид Шуимър), който искрено мрази Рейчъл. По това време той и Анистън все още бяха женени, преди да се разделят през 2005 г.

Анистън попита Кудроу: „Харесваше ли епизодите за Деня на благодарността? Беше толкова забавно“. Звездата от „Завръщането“ (The Comeback) Кудроу отговори: „Да, те бяха страхотни. Когато Брад участваше, беше направо неудържим смях“, на което Анистън отвърна: „Знам. Колко смешно само. Звездите, които идваха в „Приятели“... Брад, Брус Уилис, Джулия Робъртс, Изабела Роселини. Имахме толкова много – Шон Пен. И те винаги се притесняваха. Помниш ли? Винаги ми е било изключително интересно колко нервни бяха“.

Кудроу се съгласи: „Да, нервничеха. Е, нормално, защото какъв е тонът тук? Това не е театър, това е за телевизия. Не е и филм. Какво, по дяволите, е това? И това е добър въпрос. Спомням си, че някой ме попита веднъж. Не знаех как да го обясня, затова просто казах: „О, просто говори по-силно. Намерението е същото, просто...“.

Jennifer Aniston and Lisa Kudrow discuss how movie stars would always get nervous when guest-starring on ‘FRIENDS’



“It’s not theater; it’s for TV. It’s not a movie. What the hell is this?” pic.twitter.com/5pv4SwJERm — Film Updates (@FilmUpdates) June 4, 2026

Анистън и Пит имаха един от най-горещите романи в Холивуд, който пламна през 1998 г. Те се венчаха на пищна церемония в Малибу през 2000 г., но през януари 2005 г. обявиха раздялата си.

Името на Пит беше свързано за първи път с Анджелина Джоли през 2005 г., когато работиха заедно по филма „Мистър и мисис Смит“, и двамата потвърдиха връзката си малко след като разводът на Пит с Анистън беше финализиран.

През май 2006 г. те посрещнаха първото си общо дете – дъщеря им Шайло. Две години по-късно Пит и Джоли станаха родители и на близнаците Вивиън и Нокс. Те сключиха брак чак през 2014 г., а впоследствие подадоха документи за развод през 2016 г.

През последните години Анистън и Пит са в чудесни отношения, като актьорът дори присъства на партито за нейния 50-и рожден ден през 2019 г. На Наградите на гилдията на актьорите през 2020 г. двамата бяха забелязани да се прегръщат и да се смеят заедно зад кулисите, което докара феновете до екстаз.

В момента Пит е в близо четиригодишна връзка с 34-годишната Инес де Рамон, докато Анистън се среща с уелнес експерта Джим Къртис.

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