Ивана сложи край на слуховете за сестра си Стояна

Ивана призна, че е свалила килограми по „трудния начин“ и категорично отрече да е използвала модерните пептиди, около които напоследък има толкова шум сред публичните личности. Певицата заяви, че се опитва да спортува и че остава „традиционен човек“, когато става дума за промяна във външния вид.

Преди години тя е говорила открито за излишните килограми и проблемите си с щитовидната жлеза, но сега казва, че е успяла да се справи. Признанието й дойде в „Денят започва с Георги Любенов“ по БНТ, където Ивана показа по-личната си страна - без поза, без излишен блясък и без желание да се прави на недосегаема звезда.

Без пептиди, но с дисциплина

„Свалих килограми по трудния начин, опитвам се да спортувам. Не съм ползвала пептиди, аз съм традиционен човек“, каза Ивана.

С тези думи тя влезе директно в една от най-обсъжданите теми около известните лица - бързото отслабване, модерните препарати и натиска човек винаги да изглежда „перфектно“. Ивана обаче избра да говори по друг начин: не като човек, който продава тайна рецепта, а като жена, която е минала през здравословни проблеми, килограми, усилие и връщане към себе си.

Певицата подчерта, че е здраво стъпила на земята. По думите й родителите й винаги са я учили да не забравя откъде е тръгнала. „Даже на моменти бих казала, че страдам от недостиг на самочувствие“, призна тя.

Публиката е по-важна от хонорара

Ивана не скри, че за нея най-големият съдник не е славата, не са класациите и не е хонорарът, а хората пред сцената. „Аз ще си взема хонорара вечерта, но какво ще ми кажат хората ми е по-ценно. Връзката с публиката ми е най-важна“, заяви певицата.

Това е и причината тя да продължава да пее хитовете си с отношение към времето, в което звучат. За „Квартална кръчма“ например Ивана уточни, че и до днес обяснява на младите, че фразата „бясно карай на червено“ е метафора. „Аз съм човек, който спазва правилата за движение“, каза тя.

Животът като „шампанско и сълзи“

Ивана призна, че вярва в дуалността на живота - в онова съчетание между радост и болка, което самата тя е изпяла в „Шампанско и сълзи“. „Абсолютно вярвам, че животът е "шампанско и сълзи". Мисля, че тази дуалност в живота показва, че трябва да има едното и другото. Ние трябва да си позволим да бъдем тъжни, гневни, да страдаме“, обясни тя.

В тези думи има нещо много различно от сценичния образ на певицата, която публиката свързва с купони, силни припеви и пълни заведения. Ивана говори за правото човек да не бъде постоянно усмихнат, да не играе роля и да не крие тежките си моменти само защото е известен.

Слуховете за сестра й

Певицата отговори и на слуховете, че със сестра й Стояна са скарани за пари. Ивана категорично ги отрече. „Със сестра ми Стояна никога не сме се карали за пари, това е най-малкото, което може да ни раздели. Ние се чуваме, говорим си за музика и за нормалните неща“, каза тя.

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