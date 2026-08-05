Напрежение. Пореден драматичен обрат между Джоли и Пит

Правният конфликт между Брад Пит и Анджелина Джоли ескалира с ново искане от страна на актьора. Пит настоява съдът да задължи бившата му съпруга да представи финансови документи за доходите си в периода 2017–2019 г. Според неговия екип това е необходимо, за да се проверят твърденията ѝ, че след раздялата им през 2016 г. е преустановила кариерата си, загубила е значителни приходи и е била подложена на икономически контрол чрез съвместната им винарна „Миравал“.

Първоначално Джоли е била съгласна да предостави данни за целия период 2017-2021 г., но впоследствие е оттеглила съгласието си и е предала декларации единствено за 2020 и 2021 г. Тя определя искането за предишните години като сериозно нарушение на личното ѝ пространство и отхвърля предложенията да потвърди липсата на финансов натиск. Актрисата подчертава, че никога не е твърдяла, че е имала финансови затруднения, а че е търсила пълна финансова независимост от Пит.

Според Джоли, той е обвързал продажбата на дела ѝ в „Миравал“ със споразумение за конфиденциалност (NDA), за да я възпрепятства да говори за предполагаемо насилие по време на полет през 2016 г. - обвинения, които представителите на Пит категорично отричат.

Двамата продължават да водят продължителни съдебни битки както за попечителството над децата си, така и за собствеността върху винарната.