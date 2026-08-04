"Възраждане" влиза в боя. Кандидат-президентът

"Възраждане" влиза в политическия бой за "Дондуков" 2. Партията на Костадин Костадинов ще издигне собствен кандидат за президент, като името му ще бъде обявено в началото на септември. Това съобщиха от партията във Фейсбук.

Костадин Костадинов каза в края на юли, че се обсъждат пет имена във връзка с кандидатурата на партията за президент.

"Ще направим вътрешно и външно проучване, за да видим кое от тези имена се възприема най-добре", посочи той.

Огромната маса избиратели на "Възраждане" очаква в надпреварата за "Дондуков" 2 да се включи лично лидерът Костадинов. Според членове на политическата формация и нейни депутати партията няма по-достоен кандидат от него.

С решение на парламента президентските избори ще се проведат на 25 октомври. Според Конституцията, ако на първия тур на президентските избори няма избран кандидат, в 7-дневен срок се провежда балотаж.

Решението за насрочване на избори за президент и вицепрезидент на България на 25 октомври е обнародвано в днешния брой на "Държавен вестник".