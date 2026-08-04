Черен ден за музикалния свят. Отиде си автор на големи хитове

Френският текстописец Жан-Пол Дрео - автор на множество песни, сред които е и хитът Le coup de soleil, изпълняван от Рикардо Кочанте, е починал на 73-годишна възраст, предаде АФП, позовавайки се на близките му.

Съпругата му Аник е публикувала във Фейсбук последната снимка на Жан-Пол Дрео, направена в неделя - ден преди смъртта му вследствие на внезапна белодробна емболия. "Слънцето ми угасна", пише тя.

Роден в Оран, Алжир, на 12 юни 1953 г., Жан-Пол Дрео, чието истинско име е Жан-Пол Беншетрит, е написал и композирал множество хитове за Мишел Полнареф (Je t'aime), Ерве Вилар (Viens), Биби (Tout doucement) и Шимен Бади (Un jour de trop qui passe).

Елтън Джон също е изпълнил една от песните му - J'veux de la tendresse.

Най-големият хит на Жан-Пол Дрео, Le coup de soleil, е изпълнен от Рикардо Кочанте в началото на 80-те години на миналия век.

„Твоята Coup de soleil безспорно е една от най-популярните песни във Франция. От онези, които превръщат един автор и композитор в незаменим артист на френската песен", написа Валери Зейтун, бивш шеф на лейбъла AZ, отдавайки почит към Дрео в Инстаграм, предава БТА.