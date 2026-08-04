Любо Киров разтопи Бургас! Покани дете на сцената, изненада с Мона и Стенли

Летният театър в Бургас се оказа тесен за почитателите на Любо Киров, които в понеделник вечер станаха свидетели на едно от най-емоционалните събития от турнето „Футурофония“. Изпълнителят представи новия си албум, но подари на публиката много повече от концерт – вечер, изпълнена с изненади, спонтанни моменти и силни емоции, предава БТА.

„Знам, че познавате гласа ми, затова отново сме тук заради музиката, заради думите, заради нас. Знам също, че когато сме заедно, си спомняме за любовта такава, каквато е била винаги – силна, непроменяща се, независима, съвършена. Тя събира в себе си миналото, бъдещето и сегашния момент. Любовта, която носим, е горивото на онази машина на времето, която аз създадох и нарекох "Футурофония", каза Любо Киров в началото на концерта, след което откри вечерта със заглавната песен от новия си албум.

Още при влизането си зрителите бяха приятно изненадани. На големия екран се появяваха кадри на фенове в реално време, придружени с посланията „Прегръдка“ и „Целувка“, които още от първите минути създадоха топла атмосфера.

„Когато един изпълнител идва с нова музика, най-хубавото, което може да чуе, са аплодисменти. Благодаря ви, че сте с мен толкова години“, каза певецът преди изпълнението на „Някой те обича“.

В един от най-запомнящите се моменти Любо Киров импровизира песен, посветена на Бургас, а след това покани публиката сама да избере част от програмата.

„Каквото ми подскажете, това ще пея. Ако има любима песен, която пропускаме, подвиквайте ми, за да си я припомним всички заедно“, обърна се той към зрителите.

Така по желание на феновете прозвучаха любимите „За красивите неща“ и „Накрая на света“.

По време на концерта изпълнителят отдаде заслужено признание и на авторите на новия си албум. Той представи Момчил Колев като „гениален човек в музиката“ и му благодари за песента „За теб“. Не пропусна да отличи и Александър Петров, автор на текстове на емблематични песни като „Оловният войник“ и „Жулиета“, призовавайки публиката да аплодира българските композитори и текстописци.

„Ние, музикантите от нашето поколение, няма да се откажем от музиката на живо“, заяви Любо Киров, докато представяше своята група и изрази уважението си към всички музиканти, посветили живота си на сцената.

Една от най-вълнуващите сцени настъпи, когато той покани на сцената малкия Емо от публиката. След като двамата изпяха заедно част от песен, певецът му пожела никога да не спира да следва мечтите си и изрази надежда един ден да бъде гост на негов концерт.

„Аз съм си като вкъщи и си правя каквото си искам. Изненада след изненада“, пошегува се той, преди да представи първия специален гост на вечерта – Мона, която нарече „едно от най-талантливите деца на новите генерации“.

Двамата изпълниха общата си песен „Луна“, а след това младата певица представи своя композиция с жестомимичен превод, за да бъде достъпна и за хората с увреден слух. След като показа на публиката жеста за любов, Мона изпълни и „Притури се планината“, песента, с която, по думите ѝ, е започнал музикалният ѝ път.

Бургаската публика чу за първи път на живо и най-новия сингъл на Любо Киров – „Там“.

Изненадите обаче не приключиха дотук. На сцената се появи и вторият специален гост – Стенли, когото Любо Киров представи като „един от най-големите в българската музикална история“. Двамата изпълниха заедно „Пътят към храма“, а публиката ги изпрати с бурни овации.

След края на основната програма Любо Киров се поклони заедно с музикантите си – барабаниста Радо Казасов, пианиста Пламен Денчев, басиста Евден Димитров, китариста Ангел Дюлгеров и беквокалистите Росен Кукошаров, Мария Матеев и Тома Здравков.

Аплодисментите обаче не стихнаха и изпълнителят се върна на бис. Финалът дойде с още три любими песни, сред които емблематичните „Мога“ и „Има ли цветя“.

След Бургас турнето „Футурофония“ продължава в Плевен на 18 август, Габрово на 24 август, Сандански на 9 септември, Пазарджик на 5 ноември, Хасково на 6 ноември, София на 13 и 14 ноември, а големият финал ще бъде на 19 ноември в Благоевград.