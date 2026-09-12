Любо Киров разтопи Бургас! Покани дете на сцената, изненада с Мона и Стенли
Чувствам се като вкъщи, каза любимият певец
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Чувствам се като вкъщи, каза любимият певец
Първият концерт е на 17 юли в Габрово, а финалът – по традиция в Зала 1 на НДК
Дълго време отношенията им бяха далеч от прожекторите
Горд съм, че български музикант може да пълни зали сам, казва певецът
Дуетът им по стихове на Маргарита Петкова хваща романтиците за гърлото
Певецът с концерти на 16 и 17 октомври, кулминация са на турнето му „25 години на сцената“
Какво потвърди министър Георг Георгиев
Какво настояха от президентството
Случката потресе феновете му
Какво направи пред деца звездата
Раздадоха Годишните музикални награди на БГ Радио
Каква е истина за българската музикална индустрия
Двамата водещи обаче продължиха с майтапите си
Цялата ми публика помага за фондацията на Кристо, каза любимият певец
Пази си идентичността, казал Кирил на Белослава
Гласът на артиста прави уникално клиентското преживяване в широк спектър от услуги
"Беше цяло чудо, че останахме живи", кръсти се популярният певец
И ги призова да спрат да се оплакват
Певецът с изповед за турнето и концертите си в НДК
Има специален гост за концертите