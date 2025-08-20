Любо Киров избухна! Първи думи след скандала

Любо Киров с първи думи след скандала, който избухна след скорошно негово учатие.

Обичаният поп певец предизвика вълна от възмущение, след като видео обиколи социалните мрежи, на което той показва по време на концерт средни пръсти към публиката, сред която имаше и деца.

Киров коментира темата в мрежата.

"Да, на моите концерти моите хора знаят, че понякога съм малко по Rock & Roll в изказа си, но се интересувам от истините, които казвам! Начинът, по който говоря на концертите, е моят начин, защото съм като домакин в собствената си къща", написа той.

Певецът направи паралел с Роби Уилямс, известен с провокативното си поведение на сцена, което не шокира публиката му. „Смехът, танците, самоиронията и сериозното говорене се преплитат в над два часа шоу, което е добре да се види и чуе цялото, без изрезки, направени в къщата ми“, подчерта Киров.

В позицията си изпълнителят намекна и за лицемерието в обществото: „Пазете се повече от учтиви и възпитани лъжци! Едва сега започва всичко и е за добро!“.

