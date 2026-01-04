Колко години ще ви служи OLED телевизорът преди да трябва нов

На прага на 2026 г. пазарът на телевизори става все по-сложен, благодарение на инженерния напредък и разработването на нови видове панели. Но ако искате най-добрата картина, ъгли на видимост, яркост и перфектни нива на черното, OLED телевизорите са изборът по подразбиране.

Въпреки впечатляващото им качество, животът им все още повдига въпроси сред купувачите: колко дълго ще издържи екранът, без да губи яркост или да прегаря? Експертите на SlashGear анализираха най-новите оценки и тестове, за да предоставят актуален отговор.

Какъв е животът на OLED телевизорите?

Според Sony, OLED панелите би трябвало да издържат толкова дълго, колкото конвенционалните LCD телевизори. TCL оценява средния живот на своите модели на 8-10 години. Samsung твърди, че животът им е 50 000-100 000 часа гледане, което при типична употреба се равнява на приблизително 10-20 години употреба.

През 2016 г. LG твърдеше, че техните панели могат да издържат на 100 000 часа гледане, което теоретично би могло да означава до 30 години активно гледане.

Какво се случва на практика?

Колко години средно ще издържи един OLED телевизор, преди да се наложи да бъде сменен?

През последните години производителите разработиха технологии, които смекчават или предотвратяват прегарянето на OLED панелите: периодично обновяване на пикселите, нулиране на целия панел, изместване на екрана и други методи намаляват риска. Въпреки че прегарянето все още може да се случи, то е рядкост при нормална домашна употреба, особено при съвременните модели.

Тестовете за издръжливост разкриват завладяваща картина: специалистите от RTINGS са подложили стотици модели телевизори на екстремни натоварвания в продължение на три години, симулирайки години непрекъсната употреба, с максимална яркост. И, противно на широко разпространените опасения относно прегарянето, OLED панелите са демонстрирали най-висока стабилност от всички видове панели.

В крайна сметка, ако търсите телевизор с най-дълъг живот и цената не е решаващ фактор, OLED моделите остават най-надеждният и може би най-впечатляващият вариант по отношение на качеството на картината.

Когато се използват разумно, без постоянно показване на статични лога или интерфейси, повечето съвременни OLED телевизори е малко вероятно да срещнат сериозни проблеми, докато не решите да си купите по-нов модел.

