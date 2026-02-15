Посочиха най-популярните марки смартфони през 2026 година

Counterpoint Research публикува най-новите си данни за разпределението на пазара на смартфони. Към началото на 2026 г. Apple запазва позицията си на безспорен лидер, като почти един на всеки четири активни смартфона в света е iPhone.

Според анализаторите този резултат се дължи на изключително високата лоялност на потребителите, добре развитата iOS екосистема и силната интеграция между устройствата и услугите на компанията. Продажбите на серията iPhone 17, представена през есента на 2025 г., отбелязват рекордни нива и значително изпреварват резултатите на iPhone 16, особено на ключови пазари като Китай и Индия.

Най-близкият конкурент на Apple остава Samsung с малко под 20% пазарен дял. Заедно двата технологични гиганта контролират почти половината от глобалния пазар на мобилни телефони.

Останалите производители изостават чувствително по брой активни устройства. В топ 10 попадат още Xiaomi, Oppo, Vivo, Transsion, Huawei, Honor, Motorola, Realme и Google, като само последните три компании разполагат с под 200 милиона активни устройства.

Анализаторите подчертават и още една отчетлива тенденция - потребителите все по-често избират смартфони с дългосрочна софтуерна поддръжка, достигаща до 7 години при Samsung и Apple, вместо устройства с върхови технически характеристики, но кратък жизнен цикъл.

