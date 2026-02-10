Само 25% от хората разпознават deepfake. AI изпреварва потребителите

Едва 25% от потребителите вярват, че могат да разпознаят deepfake съдържание – рязък спад спрямо 46% преди година. Данните показват тревожна тенденция в епохата на изкуствения интелект, когато фалшивите изображения, видеа и гласове стават все по-убедителни и трудно различими. Успоредно с това езикът на омразата, онлайн измамите и кибертормозът продължават да доминират сред най-често срещаните дигитални заплахи.

Според десетото издание на Глобалното проучване за онлайн безопасност на Microsoft, проведено по повод Международния ден за безопасен интернет, 35% от анкетираните посочват езика на омразата като водещ риск, 29% – онлайн измами и фишинг съобщения, а 23% – кибертормоз. Над половината от жертвите на онлайн измами смятат, че изкуственият интелект е изиграл роля в атаката срещу тях.

AI трансформира дигиталното поведение

Проучването отчита, че макар потребителите да се чувстват по-свързани и продуктивни от всякога, дигиталните рискове продължават да нарастват. Особено уязвими остават тийнейджърите – група, която активно използва новите AI инструменти и социални платформи.

В същото време се наблюдават и позитивни сигнали. 72% от тийнейджърите споделят, че са разговаряли с родители, приятели или учители след преживяна неприятна ситуация онлайн. Нивата на докладване на неподходящо съдържание също нарастват всяка година, което показва повишена информираност и устойчивост сред младите потребители.

„Безопасност чрез дизайн“ като стратегически подход

„Дигиталният свят предлага на децата и младежите огромни възможности, но и нови, все по-сложни рискове“, заяви Томислав Врачич, регионален технологичен директор на Microsoft за Южна Европа.

„Ето защо Microsoft вгражда сигурността още в самия дизайн на своите продукти и услуги – от инструменти като Windows Family Safety и функциите за безопасност на Xbox до образователно съдържание като света на Minecraft Education CyberSafe ‘Bad Connection?’. Нашата цел, в сътрудничество със семействата и преподавателите, е да помогнем на младите хора да развият дигитални умения, критично мислене и увереност за безопасно и отговорно участие в дигиталната среда“, допълни той.

Компанията подчертава, че ще продължи да работи с публичния сектор, образователните институции и индустриални партньори за насърчаване на отговорното използване на изкуствен интелект и укрепване на дигиталните умения.

Споделена отговорност в AI ерата

Изследването показва ясно, че докато технологиите се развиват с ускорени темпове, способността на потребителите да разпознават манипулирано съдържание не успява да ги настигне. Това превръща образованието, медийната грамотност и технологичния дизайн в ключови фактори за сигурността онлайн.

В условията на бързо навлизащ изкуствен интелект изграждането на по-сигурна дигитална среда остава споделена отговорност – между технологичните компании, институциите, семействата и самите потребители.

