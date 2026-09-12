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Екипът на Sirma ще участва в създаването на международните стандарти за навлизане на изкуствен интелект в хотелиерството

Екипът на Sirma ще участва в създаването на международните стандарти за навлизане на изкуствен интелект в хотелиерството

Компанията се присъедини към AI Hospitality Alliance – международната организация, която разработва стандартите за внедряването на AI в хотелиерството...

06 август | 14:00
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