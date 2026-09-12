Идва най-голямата промяна в пазаруването. AI ще решава какво да купим
Всеки десети онлайн потребител може редовно да използва автономен агент до края на десетилетието, а България вече е сред пазарите с реални тестове на...
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Всеки десети онлайн потребител може редовно да използва автономен агент до края на десетилетието, а България вече е сред пазарите с реални тестове на...
Lexroom влиза в Централна и Източна Европа през България, след като привлече 50 млн. долара и натрупа над 20 млн. евро годишни повтарящи се приходи
Публикува доста любопитки в мрежата си през уикенда
Шепа хора имат неограничена власт в ръцете си
Специално внимание отделиха на автомобилния сектор, високите технологии и изкуствения интелект
Президентът на САЩ отхвърли опасенията, че AI може да остави милиони без работа или някой ден да се обърне срещу човечеството
Президентът проведе среща за перспективите и предизвикателствата пред развитието на ИИ у нас
Екип на Which? публикува фалшива обява за дома на британския премиер
Астрономът Ричард Карингтън вижда огнената експлозия през телескопа, а часове по-късно Земята е разтърсена
Той го написа в социалните мрежи
Турция ще създаде Национален съвет по изкуствен интелект
От него зависи оптичният интернет
Експерт разкри как да разпознаем опасния „спуфинг“
Страшен глад за кадри, заплатата стигна 3000 евро
Общината поставя човека, обществения интерес и защитата на основните права на фокус
Протеинът също е важен, Азия диктува вкусовете
Фалшиви SMS-и, deepfake и „стая за възстановяване“ превръщат доверието ни в оръжие срещу самите нас
Трябва ти добра идея и изкуствен интелект
Премиерът Радев лично представи проекта за нов високотехнологичен център
Компанията се присъедини към AI Hospitality Alliance – международната организация, която разработва стандартите за внедряването на AI в хотелиерството...