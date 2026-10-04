Изкуственият интелект влезе в битката за Сената. Тръмп на първа линия

Изкуственият интелект неочаквано се превърна в един от най-горещите въпроси в американската предизборна кампания. Президентът Доналд Тръмп пристигна в Охайо, за да помогне на републиканците в една от най-важните битки за Сената, но наред с икономиката и високите разходи за живот на преден план излезе друга тема - огромните центрове за данни, които захранват проектите за изкуствен интелект. Те предизвикват недоволство заради влиянието си върху цените на електроенергията, водоснабдяването и земеделските земи, отбелязва Асошиейтед прес.

Тръмп започна 32-дневен предизборен маратон

Американският президент обяви, че влиза в интензивна 32-дневна кампания преди междинните избори на 3 ноември. Само за няколко дни той посети Тексас, Оклахома и Алабама - щати с традиционно силна подкрепа за Републиканската партия, преди да се насочи към далеч по-оспорвания Охайо.

Там Тръмп говори пред свои симпатизанти в района на Дейтън. В щата се водят конкурентни надпревари за Камарата на представителите и губернаторския пост, но най-голямото внимание е насочено към битката за едно от местата в Сената.

„Никой не е очаквал, че Тръмп ще излезе на предизборна кампания“, заяви самият президент в началото на митинга.

Мястото на Джей Ди Ванс се превърна в голямата награда

Републиканецът Джон Хюстед се изправя срещу демократа Шерод Браун. Хюстед беше назначен в Сената на 21 януари 2025 г., за да заеме мястото, освободено от Джей Ди Ванс след избирането му за вицепрезидент.

Сега Хюстед трябва да спечели мястото чрез избори. Срещу него стои политик с дълъг опит - Шерод Браун представляваше Охайо в Сената в продължение на три мандата, преди да загуби от републиканеца Бърни Морено.

За демократите Охайо е сред щатите, без които връщането на контрола над Сената би било изключително трудно. Именно затова местната надпревара се превръща в една от най-наблюдаваните в цялата страна.

AI центровете се превърнаха в политически проблем

Най-любопитният фронт в кампанията е свързан с центровете за данни. Огромните комплекси, необходими за развитието на изкуствения интелект, изискват огромни количества електроенергия и вода и заемат значителни площи.

В Охайо темата е особено чувствителна, защото Хюстед е атакуван от опонентите си заради ролята си в привличането на подобни инвестиции по времето, когато е бил вицегубернатор. Опасенията сред част от избирателите са, че разрастването на центровете може да се отрази върху сметките за ток, водните ресурси и земеделските терени.

Така технология, която допреди няколко години изглеждаше като далечна тема от Силициевата долина, вече се оказва пряк предизборен въпрос за домакинствата в американския Среден запад.

Икономиката остава другата голяма битка

На митингите си Тръмп се опитва да убеди избирателите, че американската икономика се намира в по-добро състояние, отколкото мнозина усещат в ежедневието си. Асошиейтед прес отбелязва, че високите разходи за живот остават сериозна тревога сред американците.

Темата е особено чувствителна около Дейтън. Само дни преди посещението на президента близо 1400 работници бяха съкратени от завод за камиони в близкия Спрингфийлд, което допълнително постави икономическите въпроси в центъра на местната кампания.

Републиканците искат повече ентусиазъм

Митингът на Тръмп идва и на фона на опасения сред републиканците, че кампанията на Хюстед все още не е успяла да мобилизира достатъчно силно консервативните избиратели в Охайо. Затова включването на президента е част от опита за вдигане на активността в решаващите последни седмици.

От другата страна Браун и неговите съюзници превръщат центровете за данни в едно от основните си оръжия срещу Хюстед. Така битката за сенаторското място вече свързва три от най-големите американски теми в момента - икономиката, технологичната надпревара и контрола над Конгреса.

В кампанията се появи и името на Джефри Епстийн

Щабът на Браун атакува Хюстед и заради дарения от милиардера Лесли Уекснър, създател на огромна империя в американската търговия на дребно. Уекснър е известен и с това, че в края на 80-те години назначава Джефри Епстийн за свой финансов мениджър и му предоставя широки правомощия върху активите си.

Епстийн беше осъден през 2008 г. за престъпление, свързано с непълнолетна, а през 2019 г. почина в затвора в Ню Йорк, след като срещу него бяха повдигнати нови обвинения за трафик на непълнолетни с цел сексуална експлоатация.

Така в последния месец преди вота битката за Охайо вече далеч не се върти само около традиционните партийни теми. Изкуственият интелект, цената на електроенергията, съкратените работници и дори старата история около Епстийн се преплитат в една от най-важните сенаторски надпревари на изборите през ноември.