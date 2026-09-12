Байдън проговори за изборите. Какво се случи във вторник?
По-рано в Белия дом изразиха задоволство от представянето на демократите над очакваното
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По-рано в Белия дом изразиха задоволство от представянето на демократите над очакваното
Днес в последния ден преди изборите Байдън ще има и последен предизборен митинг
Обяви най-малко четири митинга в четири щата в подкрепа на кандидатите за изборите
Президентът на САЩ Барак Обама заяви, че е готов да си сътрудничи с републиканските си политически съперници, които на междинните избори за Конгрес въ...
Предричат рокади в Белия дом след загубата на демократите Републиканската партия, която доминираше Камарата на представителите в Конгреса, спечели и...
Вашингтон. Междинни избори ще се проведат в Съединените щати днес. Американците трябва да дадат своя вот за обновяване на целия състав на Камарата на...