Радев потвърди: Връщат Самуил на 3 октомври, полагат го в Света София

България ще преживее исторически ден на 3 октомври. Тленните останки на цар Самуил ще бъдат официално предадени от Гърция и транспортирани до родината със самолет „Спартан“, съобщи премиерът Румен Радев преди заседанието на Министерския съвет. След повече от шест десетилетия български усилия един от най-великите владетели в историята ни ще бъде посрещнат с държавна церемония в София и положен в специален саркофаг в църквата „Света София“.

Българите са поканени да посрещнат Самуил

Церемонията ще бъде на 3 октомври, събота. Румен Радев призова хората да се съберат в 12:30 часа на площад „Княз Александър I Батенберг“ пред бившия Княжески дворец, за да посрещнат заедно останките и да отдадат почит пред паметта на цар Самуил.

„Каня всички сънародници на площад „Батенберг“ пред Княжеския дворец в София да посрещнем заедно тленните останки и да се поклоним пред паметта на великия български владетел цар Самуил“, заяви премиерът.

След официалното посрещане ще започне шествие до древната църква „Света София“. Именно там останките на владетеля ще бъдат положени в специален саркофаг. По думите на Радев мястото има особена символика, защото там бъдещият български цар е бил въведен в християнската вяра като дете.

Шест десетилетия България чака този момент

Връщането на останките става възможно след постигнато между София и Атина споразумение, което премиерът определи като историческо. На заседанието на Министерския съвет трябва да бъде одобрен текстът му, а министърът на културата да бъде упълномощен да го подпише заедно със своя гръцки колега.

„Вече шест десетилетия не са преставали усилията на българската държава да си върне тленните останки на един от нейните най-велики владетели. На нас се пада историческата чест да го постигнем“, заяви Румен Радев.

Споразумението включва и реципрочно предаване за съхранение на исторически, религиозни и културни артефакти и реликви между двете държави. Премиерът отправи специална благодарност към гръцкия си колега Кириакос Мицотакис за постигнатото съгласие.

„Днес паметта на Самуил обединява, а не разделя двете държави“, подчерта Радев.

И още два саркофага идват в България

Заедно с останките, свързвани с цар Самуил, на България ще бъдат предадени и още два саркофага от погребалния комплекс на остров Свети Ахил в Малкото Преспанско езеро. Те се свързват с членове на Самуиловата династия, сред които цар Гаврил Радомир.

Останките са открити от гръцкия археолог проф. Николаос Муцопулос при археологически проучвания на базиликата „Свети Ахил“. Именно археологическият контекст, богатото погребение и следите от стара тежка травма по лявата ръка стоят в основата на идентифицирането на единия скелет с цар Самуил. Макар в науката да остава предпазливост заради липсата на надпис с името на владетеля, останките от десетилетия се свързват именно с него.

Царят, превърнал съпротивата във вечност

Самуил управлява България в един от най-драматичните периоди от средновековната ни история. В продължение на десетилетия той води тежка борба срещу Византия и император Василий II, като успява дълго да съхрани българската държавност въпреки огромния военен натиск.

През 1014 г. идва трагедията при Ключ. След поражението хиляди български войници са пленени и ослепени, а според средновековните извори гледката на завръщащата се ослепена армия нанася тежък удар на владетеля. Цар Самуил умира на 6 октомври същата година.

Повече от хилядолетие след смъртта му и шест десетилетия след началото на съвременните български усилия останките, свързвани с цар Самуил, поемат към България. На 3 октомври София ще ги посрещне с официална церемония, а българите ще имат възможност да се поклонят пред паметта на владетеля, чието име остава сред най-големите символи на българската държавност.