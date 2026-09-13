Русе посреща фолклорни състави от Колумбия и Казахстан
Кулминацията на събитието ще бъдат двата концертни спектакъла на 26 и 27 юли
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Кулминацията на събитието ще бъдат двата концертни спектакъла на 26 и 27 юли
Двамата лидери ще проведат двустранна среща
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Посещението ще бъде първото на Румен Радев в качеството му на премиер
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Хората отброяваха секундите до настъпването на новата година
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Нашите млади момчета спечелиха сребърните медали и ни накараха да мечтаем за още по-големи върхове
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Момчетата от отбора ще получат специални награди от Федерацията, от Столична община и от БГ Радио.
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