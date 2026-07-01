Анкара в трескава подготовка за историческата среща на върха на НАТО

Трескава подготовка кипи в Анкара. Турската столица се готви да бъде домакин на срещата на върха на НАТО, която ще се проведе на 7 и 8 юли. Форумът вече е определян като „исторически“ не само за Алианса, но и за Турция, а в града текат мащабни приготовления, за да посрещне десетки държавни и правителствени ръководители.

Подготовката обхваща всеки детайл – от инфраструктурата до обслужването на гостите. Капаците на шахтите по основните булеварди са изравнени с пътната настилка, извършват се ремонти и разкрасяване на ключови пътни артерии, а таксиметровите шофьори, бръснарите и фризьорите се включват в усилията да покажат традиционното турско гостоприемство.

Таксиметровите шофьори ще бъдат с унифицирано облекло – бели ризи, сиви панталони и черни колани. Те ще посрещат пътниците с бутилки вода, турски сладкиши и дезинфектант, а върху всички таксита вече е поставен надписът „Добре дошли в Анкара“.

„Радваме се, че 36-ата среща на върха на НАТО се провежда в нашата столица. В този период в Анкара ще пристигнат множество държавни ръководители и официални делегации. Като Камара на бръснарите и нашите колеги винаги сме обръщали внимание на хигиената, но сега полагаме още по-големи усилия, за да посрещнем достойно всички гости“, заяви председателят на Камарата на бръснарите и занаятчиите в Анкара Сезайи Кара пред турски медии.

Интензивни дейности се извършват и по булевард „Тургут Йозeл“ – основния маршрут между Президентския комплекс и летище „Есенбоа“. По трасето вече са поставени билбордове с послания, свързани със срещата на върха, сред които „Ключът към мира“, „Ключът към сигурността“ и „Споделено бъдеще в мир“.

Важна роля по време на форума ще има и новото летище „Анкара“ (ANK), което беше официално открито на 15 юни. Новото гражданско летище, изградено върху модернизираната база на бившето военно летище „Етимесут“, ще обслужва вътрешни и международни полети.

Очаква се съоръжението да поеме част от засиления дипломатически и протоколен трафик по време на срещата на върха, като облекчи натоварването на основното столично летище „Есенбоа“ и допринесе за безпроблемното придвижване на официалните делегации

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