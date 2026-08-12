Ердоган се закле да брани Палестина. И да воюва срещу геноцида на века

Турският президент Реджеп Тайип Ердоган прие в Анкара палестинския лидер Махмуд Абас на ключова среща в ключов момент за Близкия изток. Двамата държавни глави обсъдиха последните критични събития в палестинските територии и начертаха общи ходове на съвместна пресконференция. След двустранната си среща Ердоган и Абас проведоха съвместна пресконференция за медиите.

Геноцидът на века

По време на изявлението си турският лидер подложи на остра критика кабинета на Бенямин Нетаняху в Тел Авив и го ибвини за хуманитарната криза на палестинския народ. Той нарече израелските управляващи „геноцидно правителство“ и осъди действията им на Западния бряг и в Йерусалим. Ердоган бе категоричен, че ислямският свят и човечеството не могат да останат безразлични пред подкопаването на суверенната палестинска държава. Той се закле през Абас да брани Палестина и да воюва с всички сили срещу геноцида на Израел.

Да живее независимата Палестина

Анкара обеща твърда подкрепа за палестинската кауза на всички международни платформи. Основна цел остава създаването на независима държава Палестина в границите от 1967 г. със столица Източен Йерусалим. Домакините припомниха историческата визита на Абас в Турция през 2024 г., когато той говори пред местния парламент за прекратяването на огъня и хуманитарната криза в Газа.