Шепот под руините: С мен има бебе

Три дни след мощното земетресение с магнитуд 7,4 в Колумбия спасителите продължават битката с времето в търсене на оцелели под рухналите сгради.

Сред трагедията обаче се появи и лъч надежда – 6-месечно бебе беше извадено живо изпод тонове бетон в Кали.

Спасението станало възможно благодарение на едва доловим шепот, чут от Брайън Осорио Сулуагa.

Когато трусът разтърсил града в понеделник, мъжът бил в офиса си. Той веднага се качил на мотора и тръгнал към дома си. По пътя обаче видял огромна пететажна жилищна сграда, превърната в купчина отломки.

„Това беше огромен комплекс, заемащ цял квартал“, разказва Осорио пред CNN.

„Изведнъж чух шепот“

Живеещите в сградата „Ла Торес дел Лимонар“ били излезли панически навън след труса.

„Някои бяха по пижами. Едни плачеха, а други бяха в шок“, разказва мъжът.

Осорио се приближил до руините и започнал да вика, опитвайки се да разбере дали някой е останал жив. Това се случило въпреки предупрежденията за възможен теч на газ.

Тогава чул нещо. „Изведнъж чух шепот. Едва доловим. Веднага извиках на всички наоколо да замълчат“, спомня си той. След секунди от развалините дошъл тих мъжки глас: „Да, тук съм. С мен има бебе.“

Всички вдигнали бетонната плоча

Осорио и още няколко души започнали да разчистват руините с голи ръце. Пътят към затрупаните обаче бил блокиран от огромна бетонна плоча.

„При първия опит не успяхме да я вдигнем“, разказва Осорио. След това всички се събрали около нея.

„Едно, две, три – нагоре!“

С общи усилия доброволците успели да повдигнат плочата. Тъй като била прекалено тежка, за да бъде преместена, част от хората я държали във въздуха, докато останалите разчиствали път към затрупаните.

И тогава спасителите стигнали до най-малката жертва на земетресението – 6-месечното бебе, което оцеляло под отломките.

„Можеше да се види малката главичка на бебето – в този момент тя изглеждаше почти лилава, защото то не можеше да диша“, разказва Осорио. „Когато започнахме да разчистваме отломките, бебето започна да диша и цветът на лицето му постепенно се върна.“

Видео, заснето от Осорио по време на драматичното спасяване, показва как малкото бебе, покрито с прах, внимателно е извадено от развалините.

До него се вижда мъж с окървавена ръка, който лежи на една страна и все още е частично затиснат под бетонна плоча.

Трагедията в Колумбия продължава, а спасителните екипи все още претърсват разрушените сгради. Но сред бетона и праха едно тихо бебешко спасение даде на всички причина да не се отказват.