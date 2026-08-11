Тя пресъхва и погребва корабоплаването. Задава се брутален скок на горивата

Невиждан кошмар удари сърцето на Европа! Нивото на река Рейн в района на германския град Кьолн пропадна до историческо и невиждано в историята дъно, което буквално парализира корабоплаването и заплашва да взриви логистиката на най-голямата европейска икономика. Федералната администрация за водните пътища и корабоплаването (WSV) бие тревога с черни прогнози – апокалипсисът тепърва предстои и водата продължава да се оттегля застрашително.

Реката изчезва пред очите на германците

„Трудно е да повярваш на това, което виждаш!“, призна с ужас говорителят на федералната администрация Мориц Акт. Абсолютният антирекорд от 56 сантиметра пада буквално с часове, като се очаква до края на деня да достигне 54 см, а до петък вечерта нивата да рухнат до бруталните 47 сантиметра!

Кошмарът бързо поглъща и други ключови измервателни пунктове като Дюселдорф, Емерих и Дуисбург. Ако черният сценарий се сбъдне, досегашните рекорди от сушата през 2018 г. ще бъдат смазани с повече от 20 сантиметра!

Корабите засядат, властта в паника отменя забрани

Въпреки че плавателният канал е малко по-дълбок, огромните товарни кораби са принудени да се движат полупразни и под постоянен риск от засядане в изплуващите пясъчни плитчини.

Транспортният министър Щефен Билгер излезе с мрачното предупреждение, че кризата с безводието ще срива транспорта през целия август. Властта е в паника – падналите дъждове са нищожни и се свикват спешни кризисни мерки. В отчаян опит да спасят логистичните вериги и да пренасочат товарите по суша, няколко германски провинции спешно отмениха забраната за движение на камиони в неделите и празниците.

Удар по джоба

Рейн е жизненоважната артерия, по която Германия се захранва с петрол, бензин и дизел. Блокадата на речните танкери обаче изстреля логистичните разходи в небесата.

Експертът по пазара на горива в Асоциацията на германските автомобилисти (ADAC) Кристиан Лаберер взриви обществеността с потвърждението: пресъхналият Рейн вече напомпва цените на бензиностанциите в Западна Германия! Въпреки че петролният сектор уверява, че пълна петролна криза и дефицит все още няма благодарение на алтернативни тръбопроводи, икономисти предупреждават, че ако природата не се смили, пресъхналата река ще удави икономическото възстановяване на Германия.

