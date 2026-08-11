7 часа зад затворени врати: Какво каза Пезешкиан след срещата с Хаменей

Иранският президент Масуд Пезешкиан заяви, че националното единство и сплотеността са най-важният приоритет за страната на фона на външния натиск и враждебността към Техеран.

По думите му това е било и основното послание на върховния лидер на Ислямската република Моджтаба Хаменей по време на срещата им, продължила цели седем часа.

Двамата са обсъдили редица предизвикателства пред Иран – както във вътрешната, така и във външната политика. Сред темите са били жизненият стандарт, заетостта, жилищната политика и последиците от международните санкции.

„Най-важната препоръка на върховния лидер беше да запазим единството и сплотеността“, заяви Пезешкиан.

Пезешкиан: Хаменей е в отлично здраве

Иранският президент специално коментира и здравословното състояние на върховния лидер.

Той заяви, че по време на седемчасовата среща Моджтаба Хаменей е бил в отлично здравословно състояние.

Пезешкиан предаде и неговата оценка, че противниците на Иран се стремят да разделят обществото и да отслабят страната отвътре.

Именно затова, според иранското ръководство, запазването на националната сплотеност е от ключово значение в настоящия момент.

Президентът направи изявлението по време на среща с партийни лидери и политици в сградата на Министерството на вътрешните работи на Иран.