Турция очаква пробив още днес! За Близкия изток

Турция очаква още днес положителен развой в преговорите между Иран и Съединените щати, който да отвори път към възстановяване на примирието и повторното отваряне на стратегическия Ормузки проток.

Това заяви турският външен министър Хакан Фидан по време на съвместна пресконференция със сирийския си колега Асад аш Ши бани.

„Ако Аллах е благосклонен, преговорите между Иран и Америка ще приключат с добри новини още днес. Надяваме се прекратяването на огъня да бъде възстановено възможно най-скоро и Ормузкият проток да бъде отворен отново. Анкара ще продължи да подкрепя дипломатическите усилия“, заяви Фидан.

По думите му ескалацията в Персийския залив има сериозни последици и за конфликта в Газа, тъй като отклонява вниманието на международната общност от случващото се в палестинския анклав.

Турският външен министър отправи и критики към Израел, като заяви, че действията му застрашават териториалната цялост и суверенитета на Сирия, и призова международната общност да упражни натиск върху Тел Авив.

Сирийският външен министър Асад аш Шибани също подкрепи незабавно прекратяване на напрежението в Персийския залив. Той осъди атаките на Иран срещу държави от региона и настоя Израел да изтегли войските си до позициите, които е заемал преди 8 декември 2024 г.

„Призоваваме за връщане към Споразумението за разединяване на силите от 1974 г. и за прилагане на международното право с цел запазване на стабилността в Сирия и целия регион“, заяви Аш Шибани.