Мохамед бин Салман натисна Тръмп за атака, президентът отказа

Саудитският престолонаследник Мохамед бин Салман е разговарял два пъти само за една вечер с американския президент Доналд Тръмп и го е призовал САЩ да нанесе удари срещу хусите в Йемен. Тръмп обаче е отказал, а Белият дом в момента не възнамерява да включва американските сили пряко в нова военна операция, съобщи Аксиос, позовавайки се на двама американски официални представители.

Причината за сдържаността на Вашингтон е все по-ясна - американските военни вече са силно ангажирани с конфликта с Иран и защитата на корабоплаването през Ормузкия проток.

Два разговора за една вечер

Според Аксиос Мохамед бин Салман е настоял пред Тръмп за американски удари срещу подкрепяните от Иран хуси на фона на рязкото влошаване на ситуацията в Йемен. Самият факт, че престолонаследникът е потърсил американския президент два пъти в рамките на една вечер, показва колко сериозно в Рияд оценяват новата заплаха.

Тръмп обаче е отхвърлил искането. Американски представители са заявили, че засега Белият дом няма планове за преки военни действия срещу хусите, макар Вашингтон да увеличава подкрепата си за Саудитска Арабия.

Вашингтон не иска още една война

Американската позиция е била предадена ясно на саудитските представители и през последните седмици. Нареждането на Тръмп е силите на САЩ да останат концентрирани върху Иран и върху защитата на стратегическия Ормузки проток, без паралелно да бъде отварян още един голям фронт в Йемен.

Това не означава, че Вашингтон подценява хусите. Напротив - според Аксиос тревогата в американската администрация нараства, особено след последните им военни успехи и засилените заплахи срещу корабоплаването в Червено море. Но Белият дом предпочита засега по-голямата част от военната тежест да остане върху регионалните съюзници.

Американският командващ спешно пристигна в Саудитска Арабия

На фона на напрежението командващият Централното командване на Въоръжените сили на САЩ адмирал Брад Купър е пристигнал в Саудитска Арабия за спешни разговори и координация.

Визитата показва, че въпреки отказа за директни удари американската страна остава дълбоко ангажирана с отбраната на Рияд и сигурността на морските маршрути. Саудитска Арабия е ключов американски партньор в региона, а всяко сериозно разширяване на войната в Йемен рискува да засегне не само кралството, но и световните енергийни пазари.

Хусите се приближиха до стратегическия Баб ел Мандеб

Напрежението рязко нарасна, след като хусите превзеха стратегическия йеменски пристанищен град Моха. Това ги доближава още повече до Баб ел Мандеб - един от най-важните морски проходи в света, свързващ Червено море с Аденския залив.

През протока минава значителна част от търговията между Азия и Европа, както и около 7% от световното производство на петрол. Евентуалното му сериозно блокиране би ударило едновременно корабоплаването, петролните доставки и цените на енергията.

Точно затова настъплението на хусите вече не е само вътрешен йеменски проблем, а заплаха с международни последици.

Само преди два месеца Тръмп беше на друга позиция

В решението на американския президент има и любопитен обрат. През юли Тръмп беше дал подкрепата си за саудитски военни действия срещу хусите, когато напрежението между Рияд и движението отново рязко нарасна. Тогава Мохамед бин Салман също лично беше потърсил американския президент и получил политическо одобрение.

Сега обстановката е различна. Конфликтът с Иран ескалира, Ормузкият проток остава под напрежение, а американските военни ресурси са насочени основно към тази криза. Затова Тръмп очевидно не желае едновременно да поеме и нова операция срещу хусите.

Рияд от месеци търси по-широка коалиция

Саудитска Арабия още през юли започна усилия за създаване на международна коалиция, която да защитава корабоплаването в Червено море от атаките на хусите. Желанието на Рияд е заплахата да не остане само саудитски проблем, а да бъде разглеждана като риск за международната търговия.

Новата молба на Мохамед бин Салман обаче показва, че саудитското ръководство вече вижда ситуацията като достатъчно сериозна, за да поиска директно американско военно участие.

Засега отговорът на Тръмп е отрицателен. Вашингтон ще помага на Рияд, ще координира отбраната и ще следи Червено море, но не иска да превръща Йемен във втори голям американски фронт точно когато сблъсъкът с Иран и битката за свободното корабоплаване през Ормуз вече поставят САЩ под сериозно военно и политическо напрежение.