Небето над Персийския залив пламна. Иран атакува съюзници на САЩ

Иран разшири ответните си удари срещу американски военни обекти в Близкия изток, а Кувейт съобщи, че противовъздушната му отбрана прехваща ракети и дронове. Техеран заяви, че атаката е отговор на новите американски удари по Иран, при които има цивилни жертви. Ирански сили атакуваха американски позиции и в Йордания, Обединените арабски емирства и Бахрейн. Последната размяна на удари между Вашингтон и Техеран е най-тежката от юли насам.

Кувейт задейства противовъздушната отбрана

Кувейтската армия съобщи, че системите й за противовъздушна отбрана са започнали да прехващат ирански ракети и дронове. Иранската държавна телевизия потвърди, че цел са американски бази в Кувейт, като определи операцията като отговор на „престъпленията на Америка срещу иранския народ“.

Новата ескалация последва американски удари по обекти в Южен Иран. По данни на иранските здравни власти при атаките са загинали общо 18 души, а 108 са били ранени. Сред най-тежките инциденти е удар по сватбено празненство близо до Ормузкия проток, при който са загинали четирима души, а 67 са били ранени.

Тръмп: Няма да продължи твърде дълго

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че подновената американска военна кампания срещу Иран няма да продължи „твърде дълго“. Той съобщи, че американските сили са унищожили ракета, която според Вашингтон Иран е разработвал за поставяне на мини.

По думите на Тръмп Техеран е възстановявал и част от радарните и ракетните си системи, които също са били поразени. Американският президент заяви, че при последната операция са атакувани ново оборудване и военни съоръжения край Ормузкия проток и предупреди, че САЩ са готови за нов удар, ако решат, че това е необходимо.

Американските военни съобщиха, че при последната вълна са поразили ирански системи за противовъздушна отбрана, радари, морски цели, способности за поставяне на мини и комуникационна инфраструктура.

Пакистан не се отказва от преговорите

Въпреки новата размяна на удари Пакистан, който посредничи между Вашингтон и Техеран, заяви, че не смята ескалацията за провал на дипломатическите усилия. Исламабад остава ангажиран с мирния процес и се надява страните отново да седнат на масата за преговори, след като настоящият цикъл на военна ескалация бъде прекъснат.

Пакистанското външно министерство посочи, че меморандумът от Исламабад и съвместното пакистанско-катарско изявление продължават да дават рамка за възобновяване на политическия и техническия диалог между страните.

Израел предупреди Техеран

На фона на ударите срещу американските позиции Израел също повиши тона. Министърът на отбраната Израел Кац заяви, че страната е готова за евентуална иранска атака и предупреди, че отговорът ще бъде тежък.

„Ако ни нападнат, ще отговорим с огромна сила, независимо от когото и да било“, заяви Кац. Той добави, че израелските самолети „са готови да излетят“ и че армията се подготвя за възможно нападение от Иран в периода на предстоящите еврейски празници през септември.