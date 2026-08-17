Нетаняху се среща с Къшнър след тайните разговори с „Хамас“ в Кайро

Израелският премиер Бенямин Нетаняху се очаква да се срещне днес със специалния пратеник и зет на американския президент Доналд Тръмп – Джаред Къшнър. Срещата идва само ден след като Къшнър разговаря в Кайро с представители на палестинското ислямистко движение „Хамас“, предаде Ройтерс.

Разговорите с „Хамас“ са част от дипломатическите усилия за придвижване на мирния план на Тръмп за Газа и постигане на напредък по неговото прилагане.

Лидер на „Хамас“ е участвал в част от разговорите

По информация на дипломатически източник лидерът на „Хамас“ Халил ал Хая е присъствал на част от срещите, проведени от посредници с Къшнър и Николай Младенов – пратеник на създадения от Тръмп Съвет за мир.

Това е втората известна среща на Джаред Къшнър с представители на „Хамас“.

Първата се е състояла през октомври миналата година и е била насочена към постигането на споразумение за примирие в Газа и освобождаването на останалите заложници, намиращи се в ивицата. Те бяха отвлечени при нападението на „Хамас“ срещу Израел на 7 октомври 2023 г.

В тогавашните разговори участва и друг специален пратеник на Доналд Тръмп – Стив Уиткоф.

Тръмп обяви сделка за разоръжаването на „Хамас“

В края на миналия месец Доналд Тръмп заяви, че е постигнато споразумение за пълното разоръжаване на „Хамас“ и останалите въоръжени групировки в ивицата Газа.

Планът му обаче срещна публична съпротива от страна на израелския премиер.

Бенямин Нетаняху отхвърли предложението с аргумента, че то не предвижда реално разоръжаване на „Хамас“.

На този фон срещата между Нетаняху и Къшнър придобива особено значение. След разговорите с представители на „Хамас“ в Кайро американският пратеник ще трябва да обсъди с израелския премиер следващите стъпки по плана на Тръмп за Газа.