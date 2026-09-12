САЩ готви зимно затишие между Москва и Киев
Обсъждат се енергетика, петрол, газ и зърно, а Зеленски смята, че Путин не иска да влиза в конфликт с Тръмп
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Обсъждат се енергетика, петрол, газ и зърно, а Зеленски смята, че Путин не иска да влиза в конфликт с Тръмп
Американските пратеници пристигнаха направо от Москва, а съветници на Великобритания, Франция и Германия се включват в разширените разговори
Турският президент разговаря с лидера на ОАЕ и обяви, че Анкара ще продължи усилията за прекратяване на конфликта със САЩ
Москва настоява бъдещото споразумение за Украйна да отчита както нейните искания, така и промените на бойното поле
Президентът заяви, че конфликтът няма военно решение, а словашкият премиер открои малкото европейски лидери, които говорят открито за мир
Уиткоф и Къшнър пристигат на 5 и 6 септември. Вашингтон прави нов опит да раздвижи преговорите за край на войната в Украйна
Лидерът на САЩ заговори и за огромния бизнес потенциал при добри отношения между Вашингтон и Москва
Черно море е било основната тема, а Турция отново предложи своя територия за преговори между Москва и Киев
След тайната визита на директора на ЦРУ в Москва Кремъл продължава да разчита на Стив Уиткоф и Джаред Къшнър като посредници
Джон Ратклиф е сондирал руските служби дали могат да убедят Кремъл да се върне към преговорите, докато Киев предупреждава за възможна нова руска ескал...
В края на миналия месец Доналд Тръмп заяви, че е постигнато споразумение за пълното разоръжаване на „Хамас“ и останалите въоръжени групировки в ивицат...
Пхенян засега мълчи, а само ден след знаковата реч напрежението по границата отново се покачи
Пезешкиан вижда шанс за политическо решение, докато спорът за корабоплаването и сигурността в Персийския залив продължава
Уиткоф и Кушнер може да пристигнат в Киев за честванията на независимостта на 24 август
Бин Салман поискал яснота за военния план и посочил риска за Саудитска Арабия
Москва не очаква скоро споразумение за Украйна
Киев атакува руска енергийна и морска инфраструктура, а Кремъл показва все по-малка готовност за преговори
В срещата на „Коалицията на желаещите“ ще участва и украинският президент Володимир Зеленски
Според нея обществото има право да получава ясна и пълна информация за международните ангажименти
Въпреки дипломатическия напредък напрежението в региона остава високо