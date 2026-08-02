Рубио разкри как Украйна промени сметките на Русия

Украинските удари срещу цели дълбоко в Русия са променили динамиката на войната и може да отворят нова възможност за преговори, призна американският държавен секретар Марко Рубио. Вашингтон ще направи опит през следващите седмици да върне Киев и Москва на масата за разговори. Основната пречка остават „доста дебелите червени линии“ на двете страни. Паралелно се подготвя първо посещение на пратениците на Доналд Тръмп Стив Уиткоф и Джаред Кушнер в Украйна.

Украинските удари промениха сметките

В интервю за Фокс нюз Рубио заяви, че Съединените щати се опитват да установят дали новата военна динамика може да промени и перспективите пред дипломатическо решение.

Украйна засили далекобойните си атаки срещу руски петролни, военни и логистични обекти. Ройтерс отбелязва, че успехите на Киев, включително ударите срещу руската петролна индустрия, са подобрили позициите му и отношенията с администрацията на Тръмп.

Новият дипломатически сигнал идва на фона на продължаващите масирани руски атаки. При обстрел с балистични ракети и дронове срещу Киев на 1 август загинаха най-малко девет души, а десетки бяха ранени, съобщи Асошиейтед прес.

„Червените линии“ остават далеч

„Ние добре разбираме, че и двете страни имат някои доста дебели червени линии. Докато не успеем да сближим тези червени линии, не можем да продължим напред. Но ние сме готови да действаме в момента, в който видим възможност да дадем тласък на мирните преговори, както каза президентът“, заяви Рубио.

По думите му САЩ не се отказват от посредническата си роля, въпреки че позициите на Киев и Москва по ключови въпроси продължават силно да се разминават.

На 23 юли Рубио разговаря с руския външен министър Сергей Лавров в Манила. Държавният департамент съобщи, че двамата са обсъдили необходимостта от прекратяване на войната, а американският държавен секретар заяви, че Вашингтон е готов да търси приемливо средно положение, когато се появи реална възможност.

Пратениците на Тръмп тръгват към Украйна

Новото раздвижване последва срещата между Доналд Тръмп и украинския президент Володимир Зеленски в Белия дом на 28 юли. Двамата обсъдиха съживяването на прекъснатия дипломатически процес, както и плановете Украйна да получи възможност да произвежда прехващачи за системите „Пейтриът“.

След разговора Уиткоф и Кушнер са се съгласили да посетят Украйна за първи път, откакто изпълняват водеща роля в американските усилия за прекратяване на войната. Досега двамата многократно са разговаряли с руското ръководство, включително с Владимир Путин, но не са били в Киев.

Според медийни публикации визитата може да се състои около 24 август, когато Украйна отбелязва 35 години от обявяването на независимостта си. Официално потвърдена дата обаче няма, а към 28 юли източници на Ройтерс посочваха, че конкретен ден още не е определен.

Зеленски настоява американските пратеници да видят лично последиците от руските удари и да обсъдят конкретни предложения за възстановяване на тристранните разговори между Украйна, САЩ и Русия. За Киев визитата е и възможност да покаже, че променената военна динамика трябва да се превърне в по-силна позиция на бъдещата маса за преговори.