АЕЦ „Пакш“ угасва, енергийната тревога в Унгария расте

Унгария спира напълно единствената си атомна електроцентрала за пръв път от 44 години заради рекордно ниското ниво на Дунав. Премиерът Петер Мадяр съобщи, че предпоследният работещ блок на АЕЦ „Пакш“ ще бъде изключен в 1:30 часа, след което производството ще остане едва 240 мегавата преди окончателното спиране. Централата осигурява близо половината от електроенергията в страната. Мярката е превантивна и няма данни за риск за ядрената безопасност.

Продължителната суша и екстремните горещини свалиха водите на Дунав до исторически ниски равнища. Реката осигурява охлаждането на четирите реактора на АЕЦ „Пакш“, построени със съветска технология, а спадът вече наложи поетапно намаляване на мощността и изключване на отделни блокове.

За първи път от 44 години

„Поради новото спадане на нивото на водите на Дунава една от двете последни производствени единици на атомната централа „Пакш“ ще бъде спряна в 1:30 часа“, написа Мадяр.

„С това производството на централата ще падне до едва 240 мегавата“, допълни той. По думите му АЕЦ „Пакш“ ще бъде напълно изключена за първи път от пускането ѝ в експлоатация преди 44 години.

Унгарската агенция за атомна енергия съобщи, че извършените намаления на мощността и спиранията на блокове не оказват отрицателно въздействие върху ядрената безопасност или околната среда. Състоянието на съоръженията се наблюдава непрекъснато.

Страната се готви за ограничения

Пълното спиране ще принуди Унгария да увеличи вноса на електроенергия в момент, когато жегата повишава потреблението. Правителството подготвя доброволно ограничаване на консумацията от големите промишлени предприятия, а при необходимост мрежовият оператор ще може да налага и задължително намаляване.

Мадяр увери, че домакинствата ще бъдат последните, които ще бъдат засегнати от евентуални ограничения. От понеделник товарните железопътни превози ще бъдат спирани в часовете на най-високо потребление, държавни служители ще работят дистанционно, а ненужното осветление на обществени сгради ще бъде изключено.

Словакия вече предложи помощ на съседната държава. Премиерът Роберт Фицо определи ситуацията като безпрецедентна енергийна криза, докато унгарските власти предупредиха, че централата може да остане извън мрежата в продължение на седмици, ако нивото на Дунав не се възстанови.

Жегата може да влоши кризата

Прогнозите за температури между 40 и 42 градуса през следващите дни увеличават опасенията, че водата ще продължи да спада, а търсенето на електроенергия за охлаждане ще расте. Ниското ниво на Дунав вече затруднява корабоплаването и туризма и доведе до ограничения при използването на вода в над 100 унгарски населени места.

Кризата не е ограничена само до Унгария. Рекордното маловодие принуди и Румъния да спре реактори на АЕЦ „Черна вода“, а държавите по течението на Дунав са изправени пред нарастващи проблеми с енергетиката, транспорта и водоснабдяването.