Мадяр спря новините! Унгария започва чистка в държавните медии

Унгарската държавна телевизия временно преустанови излъчването на новинарските си емисии, докато правителството на премиера Петер Мадяр не реформира обществените медии с цел те да станат независими и достоверни, предаде Ройтерс. Малко след като кабинетът смени ръководството на държавната телевизия и държавното радио, основният канал M1 прекъсна програмата си и пусна черен екран със съобщение за спиране на новините. Решението е част от едно от най-важните предизборни обещания на Мадяр - да прекъсне ролята на обществените медии като пропаганден орган от времето на Виктор Орбан.

Унгарският Telex съобщи още през юни, че правителството подготвя законопроект за цялостна трансформация на обществените медии, като официалната цел е „балансирано информиране“. В същия контекст Мадяр използва формулата „новината е свещена, мнението е свободно“ - послание, което трябва да очертае новата линия между информация и политическа агитация.

HVG писа, че реформата предвижда преустройство на медийната структура и нова професионална рамка, включително около бъдещата Magyar Rádió és Televízió Nonprofit Zrt. Унгарската медия съобщи и за първи кадрови ходове около новото ръководство, както и за вътрешни указания при започналото пренареждане на системата.

Натискът за промяна идва не само от кабинета, а и отвътре. Над 90 журналисти от унгарската държавна информационна агенция MTI поискаха възстановяване на редакционната автономия и възможност сами да решават кои събития да отразяват и как, според професионалните си принципи. Искането им беше адресирано до ръководствата на структурите, които управляват държавната телевизия, радио и агенция.

Преди да поеме властта, Мадяр вече беше заявил, че новинарските емисии на обществените медии ще бъдат спрени, докато не се гарантира безпристрастно отразяване. В рядка своя поява в държавни медии той нарече системата „фабрика за лъжи“, а 444 описа напрегнатите му участия в Kossuth Rádió и M1 като сблъсък с медийния модел, наследен от управлението на Орбан.

Реформата се очертава като един от най-видимите символи на политическата промяна в Унгария. За новата власт залогът е да докаже, че държавната телевизия и радио могат отново да служат на обществото, а не на управляваща партия. За критиците на стария модел черният екран на M1 не е просто техническо прекъсване, а край на епоха, в която обществените медии бяха обвинявани, че говорят с гласа на властта.

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