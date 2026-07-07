Напрежение в Лондон! Фараж напуска парламента

Найджъл Фараж ще напусне депутатското си място в британския парламент, за да предизвика частични избори и да се кандидатира отново.

Лидерът на "Реформирай Обединеното кралство" (Reform UK) обяви хода си в телевизионно изявление, в което се противопостави на намесата в семейния му живот и на натиска срещу партията му. Той представи решението не като оттегляне, а като пряко връщане към избирателите, които трябва да кажат дали още искат той да ги представлява. Фараж заяви, че не е нарушил закона, не е злоупотребил с държавни пари и ще се бори да изчисти името си.

Това е най-драматичният ход на Фараж от началото на проверките около финансите му. Вместо да остави парламентарните комисии, медиите и политическите противници да диктуват разказа, той избира изборна битка. Така спорът се премества от коридорите на властта към хората в неговия район Клактън.

"Тези частични избори ще бъдат народът срещу статуквото", каза Фараж. "Ще се боря за победа. Ще се боря за продължаване на политическата революция, която "Реформирай Обединеното кралство" започна."

Тонът на изявлението носеше умора, но и ярост. Фараж говори за политическо статукво, което според него прави всичко възможно да спре партията му, а посегателството върху семейния му живот превръща атаката в лична граница. "Не съм направил нищо нередно. Не съм нарушил нито един закон. Не съм злоупотребил с държавни пари", заяви той.

Фараж е изправен пред проверка от парламентарна комисия заради подарък от 5 милиона британски лири от криптомилиардер в Тайланд. Депутати настояват за разследване и на дарение от Джордж Котрел - предприемач в сферата на залаганията с криптовалута, който има присъда за измама в САЩ. Фараж отрича да има нарушение и настоява, че обвиненията са част от натиск срещу него и "Реформирай Обединеното кралство".

Частичните избори в Клактън вече няма да бъдат просто местен вот. Те се превръщат в референдум за Фараж, за стила му, за партията му и за твърдението му, че срещу него стои система, която не иска политическата му революция да продължи. Ако спечели отново, той ще се върне в парламента с още по-силен аргумент - че не комисия, не медийна кампания, а избирателите са последната инстанция.

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