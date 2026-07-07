Не налагаме ембарго на приятели! Тръмп сваля санкциите срещу Турция

ФАТМЕ МУСТАФОВА, специален пратеник на "СТАНДАРТ" в Анкара

Президентът на САЩ Доналд Тръмп пристигна в Президентския комплекс „Бештепе“ в Анкара, където беше официално посрещнат от турския президент Реджеп Тайип Ердоган. След церемонията двамата лидери проведоха кратък разговор преди двустранната си среща в рамките на 36-ата Среща на върха на НАТО, като отправиха силни взаимни послания за стратегическото партньорство между Турция и Съединените щати.

Ердоган подчерта, че присъствието на американския президент придава допълнителна тежест на форума в Анкара.

Една от основните теми на разговорите беше бъдещето на програмата за изтребителите F-35. Тръмп заяви, че Вашингтон ще разгледа възможността за възобновяване на доставките за Турция.

„Ще обсъдим въпроса с F-35. Ще вземем решение“, каза американският президент, като по-късно добави, че администрацията му премахва всички санкции срещу Турция.

„Премахваме всички санкции срещу Турция. Ние не налагаме ембарго на нашите приятели. Турция закупи тези самолети от Съединените щати. Ако сте купили самолети от САЩ, тогава тяхната поддръжка също е наша отговорност. Трябва да я осигурим“, заяви Тръмп.

Ердоган също изрази увереност, че въпросът ще намери положително решение.

„Темата за F-35 не е нова за нас. Получихме обещание за пет самолета, а президентът Тръмп също лично ни е дал уверения по този въпрос. Вярвам, че по време на разговорите ни на тази среща ще потвърдим по положителен начин поетите ангажименти. Президентът Тръмп винаги е спазвал думата си и вярвам, че от тази среща ще излезе добро решение“, заяви турският държавен глава.

Двамата лидери поставиха акцент и върху международните конфликти. Ердоган заяви, че Анкара продължава дипломатическите усилия за намаляване на напрежението в Близкия изток.

„Полагаме усилия да намерим основа за подобряване на отношенията между Иран и Съединените щати. Правим всичко по силите си, за да допринесем за световния мир“, каза той.

По думите му специално внимание в разговорите с Тръмп ще бъде отделено и на войната в Газа.

„В разговорите си с моя скъп приятел поставяме голям акцент върху тази Среща на върха на лидерите, за да бъде постигнат мир в Газа.“

Ердоган посочи още, че с американския президент ще обсъдят и развитието на войната между Русия и Украйна.

„Ще обсъдим с моя скъп приятел и развитието на събитията между Русия и Украйна, след което ще определим следващите си стъпки“, заяви той и изрази увереност, че като две ключови държави в НАТО Турция и САЩ ще допринесат за силен и единен резултат от срещата на върха.

Тръмп също засегна темата за Украйна, като разкри, че е разговарял както с руския президент Владимир Путин, така и с украинския държавен глава.

„Проведох разговор с президента Путин. Той също изпитва уважение към президента Ердоган. След това разговарях и с украинския лидер. Никой не желае войната да продължава. И двете страни искат конфликтът да бъде решен. Надявам се, че изглежда възможно да постигнем решение в близко бъдеще“, заяви американският президент.

По отношение на Иран Тръмп подчерта, че Турция е изиграла конструктивна роля в процеса, свързан със спирането на иранската ядрена програма.

„Убеден съм, че и президентът Ердоган не желае Иран да притежава ядрено оръжие. Мога да кажа, че отношенията ни с Турция никога не са били по-добри“, каза той.

Американският президент коментира и участието си в срещата на върха на НАТО, като призна, че именно домакинството на Турция и личните му отношения с Ердоган са били решаващи за посещението му.

„Казвал съм, че бях много разочарован от НАТО. Моят приятел е много силен лидер. Ако не беше президентът Ердоган, нямаше да участвам в тази среща на върха“, заяви Тръмп.

Очаква се по време на двустранните разговори двамата президенти да обсъдят още развитието на турско-американските отношения, проекта за турския изтребител KAAN, ситуацията в Сирия, Иран и Газа, както и разширяването на сътрудничеството в отбранителната индустрия.

Посещението на Доналд Тръмп е първата официална визита на американски президент в Турция от 17 години насам и се определя като една от най-значимите срещи в рамките на тазгодишната среща на върха на НАТО в Анкара.

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