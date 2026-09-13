Не налагаме ембарго на приятели! Тръмп сваля санкциите срещу Турция
Ердоган и Тръмп дадоха заявка за нов етап в отношенията между Турция и САЩ
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Ердоган и Тръмп дадоха заявка за нов етап в отношенията между Турция и САЩ
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София. Десните партии у нас първи похвалиха новия служебен кабинет. За разлика от тях в БСП не бяха възторжени. "В състава на служебното правителство...
Стара Загора. Всички над 400 атлети, участници в 66-ата Балканиада в Стара Загора, засипаха със суперлативи организаторите от Асоциацията на балкански...