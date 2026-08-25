Драмата с Евровизия расте!

Нидерландия, Исландия, Испания, Ирландия и Словения се отказаха от участие от Евровизия, като последните три държави взеха решение и да не излъчват телевизионно самия конкурс.

Най-голямото музикално шоу на живо в света ще се проведе на 15 май следващата година в българския черноморски град Бургас. За първи път България ще бъде домакин на музикалния конкурс, след като певицата DARA спечели тазгодишното издание във Виена с песента „Bangaranga“.

Според разпространената статистика, предходното издание през 2026 година е било гледано от 131 милиона зрители. Това представлява спад с 35 милиона души спрямо предходната година, след като пет държави бойкотираха формата заради участието на Израел.

От създаването си през 1955 година „Евровизия“ се превръща в една от най-влиятелните музикални платформи в света. Форматът има ключов принос за международната популярност на шведската група ABBA, както и на изпълнители от ранга на Селин Дион, Клиф Ричард и Оливия Нютън-Джон.