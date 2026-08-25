Франция и Саудитска Арабия с мощен знак. Невиждани инвестиции

Срещата между Еманюел Макрон и саудитския престолонаследник Мохамед бин Салман в Париж на 24 август даде силен позитивен сигнал за отношенията между Франция и Саудитска Арабия. Двамата лидери проведоха първото заседание на новия Френско-саудитски съвет за стратегическо партньорство, а посещението завърши с 21 споразумения и меморандуми в редица сектори. АФП определя визитата като част от ясно изразено икономическо сближаване между Париж и Рияд, докато Елисейският дворец говори за укрепване на стратегическото партньорство.

За първи път заработи стратегическият съвет

Макрон прие Мохамед бин Салман в Елисейския дворец, след което двамата председателстваха първото заседание на Съвета за стратегическо партньорство между Франция и Саудитска Арабия. Механизмът беше договорен по време на посещението на френския президент в Рияд през декември 2024 г. и сега за първи път премина от договореност към реална работа.

В съвместното заявление двете страни потвърждават желанието си да разширяват отношенията си практически във всички области. Париж и Рияд отбелязват и 100 години от установяването на политическите отношения между двете държави, като двустранната търговия през 2025 г. е достигнала около 11,8 млрд. долара.

Макрон и престолонаследникът обсъдиха и регионалните кризи. Те се обявиха за политически и дипломатически решения в Близкия изток, за възстановяване на нормалното корабоплаване през Ормузкия проток и за по-тясна координация по Иран, Палестина, Ливан, Сирия и Йемен. АФП отбелязва, че двамата са показали близки позиции по редица от тези въпроси.

21 споразумения в икономиката, отбраната и технологиите

Един от най-конкретните резултати от посещението е пакетът от 21 споразумения и меморандуми. Те обхващат отбраната, здравеопазването, изкуствения интелект, новите технологии, инвестициите, транспорта, енергетиката, развлеченията и други области.

В отбраната Париж и Рияд приеха декларация за задълбочаване на сътрудничеството, включително при въоръжението и обучението. В енергетиката двете страни посочиха като приоритети петролния и петрохимическия сектор, възобновяемата енергия, съхранението на електроенергия, гражданската ядрена енергетика, чистия водород и технологиите за ограничаване и улавяне на емисиите.

Отделно беше договорено засилване на сътрудничеството при изкуствения интелект, квантовите технологии и други нови технологични направления. Двете държави предвиждат и специална финансова рамка за подкрепа на проекти на френски компании в Саудитска Арабия.

6 млрд. евро и 22 000 работни места край Париж

Най-голямото единично инвестиционно съобщение дойде от саудитската Qiddiya Investment Company. Компанията планира мащабен развлекателен комплекс в района на Сержи-Понтоаз край Париж, който може да включва до три големи тематични парка, хотели, културни, спортни и развлекателни обекти. Общата инвестиция се оценява на около 6 млрд. евро.

Елисейският дворец очаква проектът да създаде около 22 000 преки работни места. Макрон определи инвестицията като безпрецедентна и заяви, че подобен мащаб във френския развлекателен сектор не е виждан от изграждането на Disneyland Paris.

Един от парковете може да бъде посветен на вселената на Dragon Ball Z. Според АФП идеята се е родила от разговор между Макрон и бин Салман още през декември 2024 г. в Рияд, когато двамата открили общ интерес към мангата и конкретно към Dragon Ball Z. Строителството се очаква да продължи няколко години, като засега няма обявена точна дата за откриване.

Alstom и CMA CGM взеха договори за близо 1 млрд. евро

Посещението донесе и големи сделки за френски компании в Саудитска Арабия. Alstom получава договор за около 500 млн. евро за доставка на допълнителни влакове за линии 3 и 6 на метрото в Рияд. Отделно компанията е договорила инвестиция в завод за сглобяване на влакове за бъдещата линия 7 на саудитската столица.

Френската транспортна група CMA CGM и саудитският оператор Red Sea Gateway Terminal сключиха партньорство за 434 млн. евро за разширяване на пристанището в Джеда. Проектът предвижда нови дълбоководни места за най-големите контейнеровози и увеличение на годишния капацитет на терминала с около 2,6 млн. стандартни контейнера. Двете транспортни сделки общо са за близо 1 млрд. евро.

Aramco добави още сделки за над 3,7 млрд. долара

Саудитският енергиен гигант Aramco също използва визитата за разширяване на връзките с френския бизнес. Компанията обяви споразумения и меморандум за разбирателство с потенциална обща стойност над 3,7 млрд. долара, свързани с оборудване за сондиране, тръби за петролната и газовата индустрия и нови технологични решения. Ройтерс също съобщи за сделките в понеделник.