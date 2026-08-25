Вранча се разлюля, събуди страшни спомени

Земетресение с магнитуд 4,7 е регистрирано тази сутрин в сеизмогенната зона Вранча, Румъния. Трусът е отчетен на 25 август 2026 г. в 4:56 часа, в района на Брашов, съобщават от Националния сеизмологичен център към Националния институт по геофизика, геодезия и география на БАН.

Епицентърът се намира на около 190 километра от Русе, 270 километра от Плевен и 400 километра от София. Земетресенията във Вранча са сред значимите източници на сеизмично въздействие извън територията на България.

Зона Вранча е един от най-значимите източници на сеизмично въздействие извън територията на България. Земетресенията там са дълбоки - над 60 км, и могат да бъдат усетени на голяма част от страната, с най-силно въздействие в Северна България.

Кошмарният спомен

Всеки трус във Вранча връща кошмарния спомен за 1977 година, когато голямото земетресение бе усетено на целите Балкани. То бе едно от най-силните и разрушителни в Европа през XX век.

На 4 март 1977 г. в 21:22 ч. местно време трус с магнитуд 7.5 по Мw и дълбочина около 85 км разтърсва Румъния и целия Балкански регион. Най-тежко е ударена Букурещ, където загиват 1578 души, а над 32 000 сгради са разрушени или тежко повредени .

Земетресението се усеща силно в България, Молдова, Украйна и СССР, като в нашата страна жертвите са 120 души, а ранените – 165 .

Вранча е уникална сеизмична зона – трусовете там са дълбоки, което позволява на енергията да се разпространява на огромни разстояния. Именно затова земетресението от 1977 г. се усеща от Истанбул до Киев и остава в историята като едно от най-опасните за региона.

След трагедията Румъния променя из основи строителните си норми, а Вранча остава под постоянен научен мониторинг като една от най-активните и непредвидими сеизмични зони в Европа.